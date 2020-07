Ký vay giùm, hàng chục hộ dân bị tòa buộc trả cho ngân hàng hàng trăm tỉ đồng

Liên quan đến vụ án này, các luật sư cho rằng cần phải khởi tố ông Phan Văn Thịnh (Giám đốc Agribank Tân An giai đoạn 2007 đến tháng 8-2011) vì đã có hành vi ký phê duyệt 7 hợp đồng tín dụng với tổng số tiền giải ngân hơn 8,2 tỉ đồng, vi phạm quy định cho vay, gây hậu quả thiệt hại cho nhà nước hơn 2,2 tỉ đồng, khởi đầu cho các sai phạm. Tuy nhiên, đại diện VKSND giữ quyền công tố cho biết ông Thịnh đã khắc phục toàn bộ hậu quả thiệt hại. Tháng 7-2019, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã áp dụng chính sách triệt để đối với bị can đã khắc phục hoàn toàn hậu quả thiệt hại trong vụ án kinh tế; ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Phan Văn Thịnh.