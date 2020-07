Đà Lạt: Nhập vai người tu hành 'cúng vong giải hạn' để lừa đảo

Trong trang phục người tu hành đi bán nhang, Nguyễn Ngọc Đoàn nhập vai làm thầy 'cúng vong giải hạn' chiếm đoạt tiền của khổ chủ.



Nguyễn Ngọc Đoàn (đứng giữa) khi dựng hiện trường tại bàn thờ nhà ông S. ẢNH: G.B Ngày 16.7, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đã đưa Nguyễn Ngọc Đoàn (42 tuổi, quê H.Gò Công, Tiền Giang) đến nhà khổ chủ V.M.S (53 tuổi, ở P.6, TP.Đà Lạt) để dựng lại hiện trường vụ giả người tu hành "cúng vong giải hạn" để lừa đảo do Đoàn gây ra. Đoàn tại cơ quan công an ẢNH: G.B

Theo cơ quan công an, ngày 7.7, Đoàn mặc đồ người tu hành đến nhà ông S. để bán nhang. Sau khi bán nhang, Đoàn trò chuyện với gia đình ông S. và được ông này tâm sự là có đứa con quậy phá, muốn nhờ cúng giải hạn.

Nghe vậy, Đoàn nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên yêu cầu gia đình ông S. chuẩn bị một số lễ vật cùng 40 triệu đồng để đặt lên bàn thờ cho Đoàn cúng. Lúc này, do không có tiền nên gia đình ông S., hẹn Đoàn khi nào chuẩn bị đủ tiền sẽ gọi nhờ Đoàn đến cúng.



Cơ quan chức năng đưa Đoàn đến nhà ông S để dựng lại hiện trường ẢNH: G.B

Ngày 9.7, ông S. gọi điện cho Đoàn nói đã chuẩn bị đủ tiền và Đoàn hẹn ngày 10.7 đến cúng giải hạn cho con ông S.

Sáng 10.7, Đoàn đi xe máy đến nhà ông S. để "cúng giải hạn". Đoàn yêu cầu ông S. để 40 triệu đồng vào chiếc đĩa sứ và lấy khăn màu đỏ trùm lên số tiền này. Lợi dụng gia đình ông S. sơ hở, Đoàn nhanh tay lấy 40 triệu đồng này giấu vào người và lấy tiền âm phủ chuẩn bị sẵn tráo qua để chủ nhà khỏi phát hiện.

Đánh tráo xong, Đoàn dặn khổ chủ phải đủ 39 tiếng đồng hồ sau mới được hạ lễ và lấy số tiền xuống. Xong việc, Đoàn ra về.



"Thầy" Đoàn đến nhà khổ chủ bằng xe máy ngày 10.7 ẢNH: G.B

Ngày hôm sau, ông S. mở tấm vải đỏ trên mâm lễ cúng mới phát hiện số tiền 40 triệu đồng đã biến mất nên trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Đội CSHS Công an TP.Đà Lạt nhanh chóng vào cuộc truy tìm. Sau khi xác định được Đoàn đang ở H.Đức Trọng, tối 15.7, Đội CSHS Công an TP.Đà Lạt phối hợp với Công an H.Đức Trọng bắt được Đoàn tại TT.Liên Nghĩa và di lý về TP.Đà Lạt để xử lý.



Đoàn tại nhà ông S khi dựng hiện trường ẢNH: G.B

Trước chứng cứ không thể chối cãi, Đoàn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an TP.Đà Lạt đang tạm giữ hình sự và củng cố hồ sơ để xử lý Đoàn về hành vi giả người tu hành 'cúng vong giải hạn' để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

