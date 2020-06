Vụ hỗn chiến náo loạn đường phố Buôn Ma Thuột: Bắt tạm giam 12 đối tượng

Liên quan đến vụ hỗn chiến náo loạn đường phố Buôn Ma Thuột, cơ quan công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 12 đối tượng.

Ngày 30/6, theo thông tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) liên quan đến vụ hỗn chiến náo loạn đường phố Buôn Ma Thuột, đơn vị đã thi hành lệnh bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với 12 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt các đối tượng.

Như Dân Việt đã đưa tin, tối 28/6, trên đường A Ma Khê xuất hiện hàng chục đối tượng dùng bom xăng, dao rựa đánh nhau. Trận hỗn chiến làm náo loạn cả một khu phố, khiến người dân hết sức hoang mang.

Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, nhiều đối tượng đã bị công an triệu tập lấy lời khai.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã tạm giữ 9 đối tượng và làm rõ nguyên nhân vụ hỗn chiến là do mâu thuẫn cá nhân giữa Nguyễn Khoa (SN 1988) và Thái Phi Trung (SN 1991). Từ mâu thuẫn này, khoảng 19h20 ngày 28/6, Khoa lôi kéo hàng chục thanh niên tới nhà Trung (ở số 40 A Ma Sa, phường Tự An) để đánh nhau. Trận hỗn chiến khiến 3 người bị thương.

Hung khí thu giữ tại hiện trường.

Theo cơ quan công an, hiện đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng gồm: Nguyễn Thế Huy (23 tuổi), Đào Bá Phúc (16 tuổi), Lê Hoàng Anh (23 tuổi), Phạm Văn Tuấn (25 tuổi), Hoàng Công Sơn (31 tuổi) cùng ở phường Tự An; Lê Long An (26 tuổi) ở phường Thống Nhất; Vũ Thanh Mẫn (32 tuổi), Trần Gia Huy (19 tuổi) cùng ở phường Tân Tiến; Nguyễn Văn Tý (24 tuổi) ở xã Hòa Khánh; Nguyễn Hữu An (19 tuổi), Trần Ngọc Thiên Phong (33 tuổi) cùng ở phường Thành Nhất, Phan Thanh Tài (24 tuổi) ở phường Tân Lập.

12 đối tượng này đều thuộc nhóm của Nguyễn Đoàn Tú Khoa (32 tuổi) trú tại xã CưÊBur, TP.Buôn Ma Thuột. Kết quả kiểm tra nhanh, 4/12 đối tượng này dương tính với chất ma túy.

Hiện, 2 đối tượng cầm đầu của 2 băng nhóm cùng nhiều đối tượng tham gia hỗn chiến đã bỏ trốn. Công an TP.Buôn Ma Thuột vẫn đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk tập trung truy bắt để điều tra làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.