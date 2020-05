Kon Tum quyết liệt truy quét các điểm nóng phá rừng

Các ngành chức năng tỉnh Kon Tum liên tục tổ chức ra quân tuần tra, truy quét các tụ điểm, các điểm nóng về phá rừng trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các ngày nghỉ lễ, tết và đầu mùa khô.

Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra truy quét tại các điểm nóng phá rừng. ẢNH: ĐỨC NHẬT

Sáng 1.5, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, có báo cáo nhanh về công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum và chỉ đạo làm rõ nội dung báo chí phản ánh việc phá rừng.

Trước đó, tối 28.4, báo chí phản ánh tình trạng khai thác, vận chuyển và mua bán lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ngay sau khi nắm được thông tin, ông Nguyễn Văn Hòa đã chỉ đạo Giám đốc Sở NN-PTNN, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm khẩn trương tổ chức kiểm tra xác minh nội dung phản ánh và xử lý nghiêm các đối tượng với hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Kon Tum cũng đã chỉ đạo Công an tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn tất điều tra, xử lý vụ án phá rừng tại thôn Đắk Manh, xã Đắk Rơ Nga, H.Đắk Tô. Vụ án này đã được Công an tỉnh Kon Tum khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can theo chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum từ đầu tháng 3.2020.

Liên quan đến các vụ phá rừng tại hai huyện Đắk Glei và Kon Rẫy, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu khẩn trương làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Trong quá trình điều tra, thường xuyên báo cáo, hỏi ý kiến của Bộ Công an để có hỗ trợ kịp thời.

Cơ quan chức năng bắt giữ các nghi can phá rừng. ẢNH: ĐỨC NHẬT

Về thông tin báo chí nêu một số người dân bị đe dọa vì chỉ điểm vị trí phá rừng cho phóng viên, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các ngành chức năng điều tra, xác minh và kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và triển khai quyết liệt, thực hiện nhiều biện pháp nhằm đẩy lùi, ngăn chặn các hành vi phá rừng. Cụ thể, tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xử lý các xưởng chế biến gỗ, các cơ sở mộc dân dụng trên địa bàn, đình chỉ hoạt động các cơ sở vi phạm. Xử lý các loại xe độ chế tham gia vận chuyển lâm sản trái phép. Các ngành chức năng cũng đã liên tục tổ chức ra quân tuần tra, truy quét các tụ điểm, các điểm nóng về phá rừng trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các ngày nghỉ lễ, tết và đầu mùa khô.

Một xưởng chế biến gỗ bị đình chỉ hoạt động do tàng trữ gỗ lậu. ẢNH: ĐỨC NHẬT

Từ những nỗ lực đó, trong 4 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã phát hiện 150 vụ vi phạm luật Lâm nghiệp, đã xử lý 125 vụ, trong đó 9 vụ xử lý hình sự và xử lý hành chính 114 vụ. Cơ quan công an tỉnh Kon Tum đang tiếp tục điều tra xử lý các vụ việc khác. Đối với những vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, có dấu hiệu hoạt động phá rừng có tổ chức, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo Công an tỉnh rút hồ sơ và trực tiếp thụ lý vụ án để truy tìm thủ phạm chủ mưu, cầm đầu và xử lý theo quy định.