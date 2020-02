Virus corona khiến giá hoa hồng Đà Lạt chỉ còn 2.000 đồng/bông

Do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra, giá hoa hồng tại TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) và các huyện lân cận đã hạ giá xuống mức rất thấp so với những năm trước, người trồng lý giải do người dân ít ra đường, việc tặng hoa cũng hạn chế nên hoa không tiêu thụ được.

Chỉ còn một ngày nữa là đến Ngày lễ tình nhân Valentine 14/2/2020, tuy nhiên, giá hoa hồng tại thành phố Đà Lạt và các huyện lân cận vẫn ở mức thấp khiến cho người dân trồng hoa lo lắng, buồn bã.

Giá hoa hồng xuống thấp do dịch Covid-2019 khiến nhiều nhà vườn lo lắng.

Khảo sát của phóng viên Báo Dân Việt tại một số cửa hàng bán lẻ hoa hồng tại chợ Đà Lạt, hoa hồng đỏ được bán với giá 4.000 - 5.000 đồng/bông, hoa hồng màu các loại từ 3.000 - 3.500 đồng/bông, thấp hơn năm ngoái từ 2.000 - 3.000 đồng/bông.

“Bây giờ hoa xuống giá thấp thế này nhưng chúng tôi vẫn thu mua cho bà con trồng hoa. Sau đó hoa được gửi xuống các mỗi tại TP. Hồ Chí Minh để bán. Không biết giá họ bán thế nào nên, vì vậy việc lỗ hay lời phụ thuộc vào việc các mối có bán được hay không. Không chỉ 14/2, nếu dịch bệnh vẫn cứ diễn biến thế này thì khả năng ngày 8/3 sắp tới cũng không tránh khỏi tình trạng tương tự”, chị Vân chủ một vựa thu mua hoa hồng tại làng hoa Vạn Thành chia sẻ.

Nhiều vựa thu mua hoa tại làng hoa Vạn Thành vẫn thu mua hoa hồng cho người dân dù giá thấp.

Ông Nguyễn Đức Cứ - Trưởng phòng Kinh tế TP. Đà Lạt cho biết, TP. Đà Lạt hiện nay có khoảng 200ha hoa hồng, cách đây hai ngày giá hoa hồng vẫn ở mức khoảng 4.000 – 5.000 đồng/bông, tuy nhiên hiện tại đã giảm xuống chỉ ở mức 2.000 - 2.500 đồng/bông. Ông Cứ cũng lý giải, do dịch bệnh Covid-19, người dân hạn chế ra đường, bà con cũng ít đi chợ, hoa đi TP. Hồ Chí Minh không còn “ăn nữa” vì không có khách mua, nhu cầu tiêu thụ thấp.

Người trồng hoa lý giải, do dịch bệnh Covid-2019 người dân ít ra đường nên hoa không tiêu thụ được.

Bà Nguyễn Thị Bốn (thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) chia sẻ: “Về giá cả hoa hồng thì tôi không lo mấy vì tôi đã hợp đồng với chủ vựa thu mua giá cố định 1.200 đồng/bông. Tuy nhiên, những người không hợp đồng chắc sẽ rất khó khăn trong mùa dịch này. Hoa không bán được thì các chủ vựa cũng sẽ không lấy hoa của dân, lúc đó thì càng khó khăn hơn nữa. Hy vọng đợt lễ 8/3 sẽ đỡ hơn một chút để người dân trồng hoa ổn định, bớt hoang mang”.

Người trồng hoa hy vọng, ngày lễ 8/3 sắp tới giá hoa hồng sẽ cao hơn.

Hiện nay, tại huyện Lạc Dương có khoảng 200ha trồng hoa hồng, sản lượng bình quân khoảng 1,5 triệu cành/ha/năm (tổng sản lượng khoảng 300 triệu cành/năm).