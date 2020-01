Đà Lạt: Trồng cây thuốc trổ bông như hoa sen, bán cả rễ, thân, lá

Những triền đồi dốc được anh Mai Văn Đông (40 tuổi, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) múc thành ruộng bậc thang sau đó trồng bạt ngàn cây atiso. Với loại cây trồng bôn trổ như hoa sen này, chỉ riêng bán lá thôi anh Đông đã bán được với giá 2.500 đồng/kg. Ngoài ra, chủ nhân của khu vườn còn bán được cả hoa, thân, rễ của cây atiso.

Đi ngược con dốc cao bắt đầu từ homestay Bunny Hill Farm & Homestay (nông trại của thỏ con và Homestay), phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN đã đến được khu vực trồng bạt ngàn atiso trên đỉnh quả đồi của anh Mai Văn Đông. Gặp anh Đông khi anh đang chăm sóc vườn atiso, những gốc atiso cao đến ngực chủ nhân vẫn đang xanh tốt.

Anh Đông mải miết chăm sóc cho vườn atiso dù đã có hẹn với phóng viên trước.

“Năm nay thời tiết thuận lợi nên atiso không bị sâu bệnh như những năm trước, do tôi cũng đã làm nhiều năm nên việc chữa bệnh cho cây cũng không gặp khó khăn mấy. Cây atiso chủ yếu bị bệnh sọc thân. Trong năm 2019, atiso bị chết nhiều cây non. Cách khắc phục là lấy thuốc của công ty dược (Công ty Côt phần Dược Lâm Đồng – Ladophar – PV) phun để bơm lên cây non, tránh tình trạng chết yểu”, anh Đông dẫn phóng viên đi bên những luống atiso xanh tốt chia sẻ.

Được biết, toàn bộ sản phẩm atiso của anh Đông khi trồng 3.000m2 được chị Huỳnh Thị Thu Hằng bao tiêu toàn bộ. Đối với lá atiso thì anh Đông được Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng thu mua. Vừa qua, anh Đông bán được với giá 2.500 đồng/kg lá atiso, cao hơn so với giá năm 2018 từ 1.000 – 1.500 đồng/kg.

Hiện nay, toàn bộ sản phẩm rễ, thân, lá atiso của anh Đông được thu mua, bao tiêu sản phẩm.

Chị Hằng cho hay: “Toàn bộ thân, rễ, hoa atiso của anh Đông được tôi bao tiêu hết. Hiện nay, các sản phẩm trà, rượu, bonsai atiso đã được tôi chế biến và đưa đi tiêu thụ tại chợ tết. Đặc biệt, 3 năm trở lại đây, tôi đã đưa cây atiso lên chậu làm kiểu bonsai để phục vụ người chơi chưng Tết. Mỗi cây atiso sẽ được đưa vào chậu với một đến ba bông hoa, theo đó tùy theo chậu sẽ có giá từ 1 – 5 triệu đồng/chậu. Nếu như không đưa atiso lên chậu, người dân vẫn có thể bán được giá trung bình từ 200.000 – 300.000 ngàn đồng/cây cả lá, thân, rễ, hoa”.

Anh Đông đang thu hoạch lá atiso để bán cho Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng.

Theo chị Hằng, xuất phát từ sở thích và đam mê cây atiso nên chị đã nảy ra ý tưởng đưa loại cây này vào chậu cảnh để phục vụ người dân chưng Tết. Theo đó, việc đưa cây atiso vào chậu để bán cho khách hàng chưng Tết sẽ thuận tiện và đơn giản hơn việc thu hoạch rễ, hoa, lá của cây để chế biến thành các sản phẩm khác nhau. Chính vì vậy, năm nay chị Hằng vẫn tiếp tục đưa cây atiso lên chậu để phục vụ người dân.

Những cây atiso được đưa lên chậu phục vụ người dân chưng Tết.

Theo anh Đông, người trực tiếp trồng cây atiso, việc cắt lá bán cho công ty dược cũng phải có tiêu chuẩn. Toàn bộ lá vàng sẽ đượcc cắt bỏ, chỉ thu hoạch lá xanh đủ tiêu chuẩn. Tuy chị Hằng và anh Đông đang trồng atiso theo tiêu chuẩn VietGAP nhưng đại diện Công ty vẫn thực hiện bước lấy mẫu vật kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trước khi thu mua, đảm bảo theo yêu cầu về tiêu chuẩn của công ty.

“Lần gần nhất thu hoạch lá atiso của tôi là cứ 1.000m2 được khoảng 1 tấn lá tươi để bán cho Công ty Dược, còn lại những sản phẩm khác thì được chị Hằng thu mua, bao tiêu. Tuy nhiên, số lượng lá và chất lượng cũng phụ thuộc vào độ lớn cũng như cách chăm sóc của chủ vườn. Khoảng 3 tháng sau khi xuống giống, chủ vườn sẽ được thu hoạch lá atiso, khối lượng sẽ tăng theo thời gian. Nếu khối lượng quá ít, tôi sẽ phơi và bán ra bên ngoài, thay vì bán cho công ty”, anh Đông cho biết.

Những chậu atiso kiểu bonsai chưng Tết được chị Hằng đưa về trưng bày tại homestay của mình.

Hiện nay, với diện tích 3.000m2, anh Đông trồng được khoảng 3.600 cây atisso, với giá trung bình khoảng 250.000 đồng/cây, mỗi năm anh Đông thu về khoảng 900 triệu đồng. Sau khi trừ các loại chi phí từ công chăm sóc, phân bón, giống anh Đông cũng trang trải được cuộc sống của vợ con và gia đình.

Cây atiso (ac-ti-sô) có nguồn gốc từ Địa Trung Hải, đã được người Hy Lạp cổ đại trồng làm rau ăn và làm thuốc. Cây được du nhập vào Việt Nam vào những năm 1930 bởi người Pháp. Hiện nay cây atiso (ac-ti-sô) được trồng nhiều ở Đà Lạt làm dược liệu, cách đây vài năm trà atiso là một trong những đồ uống khoái khẩu của nhiều người, được dùng như một thứ đồ uống có công dụng mát gan, giải độc cho cơ thể. Cây atiso có chứa nhiều hợp chất quý có lợi cho cơ thể như: Các acid hữu cơ, Flavonoid, Cynaopicrin và nhiều loại khoáng chất khác.