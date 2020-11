Bí mật những đường dây đẻ thuê - Kỳ 2: Săn người cho 'thuê bụng' xuyên quốc gia

Trong căn nhà trọ kín kẽ của bà “trùm” chuyên săn các phụ nữ cho “thuê bụng”, lực lượng chức năng thu giữ nhiều cuống vé máy bay.

Công an Quảng Ninh thu giữ nhiều tài liệu trong quán cà phê trá hình - Ảnh: KHÁNH HÀ

Trong hơn một năm, bà này vừa điều hành đường dây qua mạng xã hội, vừa bay sang Thái Lan, Campuchia để bàn chuyện làm ăn.

Quán cà phê trong ngõ ở khu 1A, phường Hồng Hải (Hạ Long) treo biển nhưng không đón khách, lúc nào cũng đóng cửa im ỉm. Thỉnh thoảng có vài phụ nữ xuất hiện, ai cũng mang bụng bầu với vẻ mặt đầy bí ẩn, kín kẽ. Những lần tôi tiếp cận quán này đều rất khó khăn, vì họ treo bảng bán cà phê nhưng hoàn toàn không muốn có khách.

Điều hành đường dây từ Trung Quốc

Tháng 3-2019, Công an thành phố Hạ Long kiểm tra nhân khẩu ở quán cà phê này. Khi đó, trong nhà chỉ có Phạm Thị Huế và một thanh niên tên Trần Văn Khải. Công an triệu tập Huế lên trụ sở. Người phụ nữ 35 tuổi khai nhận nhóm của Huế thuê quán cà phê để làm nơi dưỡng thai cho những phụ nữ mang thai thuê cho người Trung Quốc. Đường dây mang thai thuê đầu tiên bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh bóc dỡ.

Phạm Thị Huế, quê ở Bắc Giang, làm thuê cho một cửa hàng bán quần áo ở Quảng Châu (Trung Quốc). Khoảng tháng 8-2017, Huế đọc được bài viết của một người là giám đốc một bệnh viện Trung Quốc tìm người phiên dịch. Theo tay giám đốc họ Dương, người cần phiên dịch là một nhóm người Việt Nam đang mang thai thuê cho khách hàng của bệnh viện này.

Huế kết nối liên lạc và nhanh chóng được tuyển làm người phiên dịch. Người đàn bà này sau đó được tay giám đốc bệnh viện thỏa thuận đi tìm người sang Trung Quốc mang thai thuê. Tiền công môi giới khoảng 60 triệu đồng cho mỗi người mang thai thuê. Nếu nhận chăm sóc người mang thai thuê, Huế còn được trả 1.000 nhân dân tệ/người/tháng.

Người phụ nữ này nhanh chóng lên Facebook lập nhóm "Mang thai hộ và tìm người mang thai hộ". Giám đốc họ Dương bên Trung Quốc cũng cử trợ lý họ Lâm trả lương, chăm sóc người mang thai thuê.

Huế khai: "Nếu đồng ý mang thai thuê, các bạn ấy (người mang thai thuê) sẽ phải bắt xe đến cửa khẩu Móng Cái, tự làm thủ tục xuất cảnh. Em cho số điện thoại nhà xe, nhà xe sẽ đưa về đến Quảng Châu thì em đón. Bên bệnh viện Trung Quốc trả cho em 380 triệu đến 390 triệu đồng mỗi trường hợp mang thai thuê. Em trả cho các bạn ấy 330 triệu một người, còn em được hưởng 50 đến 60 triệu đồng".

Chỉ vài tuần sau, Huế đã "săn" được 5 người để mang thai hộ. Trong đó có 4 người cấy phôi thành công. Riêng Ninh Hải Yến, ở Hà Nội, không đủ sức khỏe cấy phôi. Trong khi người phụ nữ này thất vọng thì Huế lại chèo kéo có thể kiếm tiền ở hướng khác: "Tìm người cho chị, chị sẽ trả công cho". Thế là cô gái "đẻ thuê" không thành lại trở thành "cò đẻ thuê", giúp Huế mở rộng hệ thống "săn bụng phụ nữ". "Căn bản lúc ấy kinh tế nhà em rất khó khăn - Yến nói - Trong khi đó em không được ghép. Khi nào được ghép em mới có tiền. Em mới nảy sinh là phải tìm người mang thai thuê, tìm được người em mới có tiền hoa hồng".

Được bày vẽ đường đi nước bước, Yến tiếp tục "săn" cho Huế 5 người phụ nữ quê ở Bắc Giang, Bình Thuận, Cà Mau, Đồng Tháp và Hà Nội. Họ được đưa sang Trung Quốc cấy phôi rồi ở lại Trung Quốc chờ sinh con. "Phi vụ" thành công, Yến được "trưởng nhóm" trả 35 triệu đồng, còn "trưởng nhóm" Huế cũng đút túi hơn 35 triệu đồng.

Đường dây làm ăn của "cò đẻ thuê" tiếp tục mở rộng. Huế được "cò" Nam, quê ở Lào Cai, giới thiệu hai người, một người cấy phôi thành công. "Chân rết" khác của Huế là Hoàng Thị Như Quỳnh, quê ở Cà Mau, giới thiệu cho hai người. "Cò" Tú, quê ở Nam Định, giới thiệu một người và một "cò" khác ở TP.HCM giới thiệu một người... Một trinh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Việc xác minh những người liên quan rất vất vả. Đường dây hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia. Mỗi người ở một nơi, nhiều người không ở địa phương thời gian dài".

Yến từ "con mồi" trở thành "cò", Yến cũng nhanh chóng bắt mối với một phụ nữ tên Thủy, người Trung Quốc gốc Việt và "săn" thêm được 5 "cái bụng phụ nữ" khác. Yến kiếm 45 triệu đồng dễ như ăn cháo. "Họ chuyển tiền lòng vòng qua nhiều tài khoản. Có lúc nhận tiền mặt, lúc lại chuyển qua tài khoản của người khác nên việc chứng minh rất khó khăn - trinh sát hình sự chia sẻ - Trong vụ án này, số tiền Huế được nhận từ việc môi giới mà chúng tôi tìm ra được khoảng 270 triệu đồng, thực tế có thể hơn".

Cuối năm 2018, cảnh sát Trung Quốc truy quét mạnh những người cư trú trái phép. Tay giám đốc họ Dương bảo Huế về Việt Nam, thuê nhà cho những người đang mang thai hộ ở, dưỡng thai. Khi nào sinh sẽ sang Trung Quốc. Huế thuê một căn nhà 3 tầng trong ngõ ở phường Hồng Hải (Hạ Long), treo biển bán cà phê nhưng chỉ để lấy chỗ cho 6 thai phụ "cho thuê bụng" ở chờ đến ngày sinh. Đến tháng 3-2019 thì đường dây bị triệt phá.

“Trùm” săn phụ nữ cho “thuê bụng” Trần Thị Huế - Ảnh: KHÁNH HÀ

Bà "trùm" xuyên quốc gia

Trần Thị Ba vốn là một điều dưỡng, làm việc cho một bệnh viện ở Thâm Quyến, Quảng Châu (Trung Quốc) rồi trở về nước làm "cò", tổ chức tìm người mang thai thuê cho bệnh viện này. Đường dây của Ba làm việc chuyên nghiệp, sau khi Ba được "add" vào nhóm trên mạng Weechat rồi làm việc trực tiếp dưới sự điều hành của A Li Lan. Người này mang quốc tịch Myanmar, làm việc tại Thái Lan và Campuchia.

Cuối năm 2017, Ba thường xuyên bay sang Thái Lan và Campuchia để gặp A Li Lan bàn chuyện làm ăn. Ba được hướng dẫn cách tìm người mang thai hộ ở Việt Nam, đưa sang Campuchia để cấy phôi thai, rồi đưa về Việt Nam dưỡng thai đến gần sinh thì đưa sang Trung Quốc sinh nở và giao con. Mỗi người "đẻ thuê" thành công, Ba được hưởng 30 triệu đồng. Người "đẻ thuê" được khoảng 250-270 triệu đồng. Nếu sinh đôi được thưởng thêm 100 triệu đồng nữa.

Ba đã dẫn cho A Li Lan 18 người. Đến khi đường dây bị triệt phá, có hai người đã sinh con thành công, tám người đang dưỡng thai trong một căn hộ do Ba thuê ở Quảng Ninh.

Lúc bị bắt, Ba một mực khẳng định căn hộ Ba thuê để cho bạn đến ở nhờ. Những người khác họ tự gọi nhau đến ở, Ba không biết. Thế nhưng cơ quan điều tra đã có đầy đủ hình ảnh, ngày giờ Ba đi mua đồ ăn, đồ dùng sinh hoạt cung cấp cho tám bà bầu ở chung cư. Kiểm tra căn chung cư toàn bà bầu, lực lượng công an còn thu giữ nhiều hợp đồng "mang thai thuê" mà bên A là Trần Thị Ba.

Bà "trùm" này thừa nhận vì ở Trung Quốc và Việt Nam đều có quy định chặt chẽ việc cấy ghép phôi thai, nên buộc phải đưa người sang Campuchia hoặc Thái Lan cấy ghép rồi về Việt Nam dưỡng thai. Đến khi sinh, Ba thỏa thuận đưa người sang Trung Quốc sinh nở hoặc có thể sinh nở ở Việt Nam rồi giao con cho người Trung Quốc. Đặc biệt, giám đốc họ Dương chỉ đồng ý cho người đẻ thuê sinh ở bệnh viện của ông ta.

Chứng cứ kiếm tiền từ những phụ nữ cho “thuê bụng” - Ảnh KHÁNH HÀ Công khai săn người mang thai thuê trên mạng Chỉ trong 2 ngày, tôi trở thành thành viên của 4 nhóm mang thai thuê và theo dõi hàng chục trang liên quan đến mang thai thuê trên Facebook. Tài khoản Chi... đăng: cần 4 người mang thai thuê cho người nước ngoài. Gói đi Trung Quốc nhận 35 tuổi quay đầu, gói đi Campuchia nhận 32 tuổi quay đầu. "Mom (mẹ, chị em - PV) nào muốn đi cuối tuần có mặt ở Hà Nội, nhắn tin cho mình. Mình cho thăm khám, OK lên đường". Giá "thuê bụng" theo lứa tuổi. Người mang thai thuê tuổi 18 - 25 là 100.000 nhân dân tệ (hơn 330 triệu đồng), tuổi 25 - 28 là 90.000 nhân dân tệ, từ 29 đến 35 là 85.000 nhân dân tệ. Nếu thai đôi, thưởng thêm 20.000 nhân dân tệ. Nếu qua vòng khám sức khỏe, cấy phôi sau 3 ngày được nhận 10 triệu đồng, thai được 8 tuần nhận tiếp 10 triệu đồng. Thai từ 15 tuần đến khi sinh, mỗi tháng nhận 26 - 27 triệu đồng, số còn lại sẽ nhận nốt khi giao con. LÊ TÂM Kỳ tới: Cho "thuê bụng" để làm thiện?