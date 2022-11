Mang Yang: Xét xử lưu động vụ án "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản"

(GLO)- Ngày 17-11, Tòa án Nhân dân huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" đối với bị cáo Alim, Hy (cùng trú tại làng Kdung 2, xã Hà Ra).

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6-2021 tại lô 15 khoảnh 4, lô 1 khoảnh 5, lô 1 khoảnh 6 Tiểu khu 489 lâm phần UBND xã Hà Ra quản lý phát hiện có 8 nhóm gồm 31 đối tượng đã thực hiện khai thác 40 cây gỗ lớn, nhỏ với khối lượng 32,338 m3, còn lại 24 cây gỗ lớn, nhỏ với khối lượng 8,554 m3.

Quang cảnh phiên xét xử. Ảnh: Kim Nguyễn

Trên cơ sở kết quả điều tra xác định như sau: Ngày 3-6-2021, tổ công tác 12 của xã Hà Ra (huyện Mang Yang) phát hiện tại Tiểu khu 489 thuộc rừng do UBND xã Hà Ra quản lý có dấu hiệu khai thác rừng trái pháp luật. Hạt Kiểm lâm huyện Mang Yang phối hợp cùng Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, UBND xã Hà Ra tiến hành kiểm tra, phát hiện có 64 cây gỗ bị khai thác trái pháp luật nằm rải rác tại lô 15 khoảnh 4, lô 1 khoảnh 5, lô 1 khoảnh 6 tiểu khu 489 thuộc lâm phần UBND xã Hà Ra quản lý. Tổng khối lượng gỗ là 40,892 m3. Toàn bộ số cây bị cưa hạ đã đưa ra khỏi hiện trường, chỉ còn lại cành ngọn. Số cây bị cưa có đường kính gốc từ 20-60 cm, chủng loại gồm: dổi, bời lời, SP6, gỗ thuộc nhóm 3 đến nhóm 7.

Trong khoảng tháng 5-2021, bị can Alim, Hy cùng một số đối tượng Tuan, Sơn, Sơng, Thưp, Hung, Yưnh đã lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý, bảo vệ rừng đã thực hiện hành vi khai thác gỗ tại lô 1 khoảnh 5, lô 1 khoảnh 6 tiểu khu 489 nhằm mục đích bán gỗ để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Trong đó, bị can Alim đã thực hiện khai thác gỗ 5 lần 17 cây rừng, gây thiệt hại 14,676 m3 gỗ; bị can Hy đã thực hiện khai thác gỗ 4 lần 16 cây rừng, gây thiệt hại 12,940 m3 gỗ. Đây là vụ án mang tính chất đồng phạm giản đơn, trong đó bị can Alim là người chủ mưu, khởi xướng; bị can Hy và các đối tượng khác cùng thực hiện hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, bị cáo Alim và Hy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tòa án nhân dân huyện Mang Yang đã tuyên phạt bị cáo Alim 5 tháng tù giam, bị cáo Hy 4 tháng tù giam.