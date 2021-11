Gia Lai: Khẩn trương điều tra vụ khai thác hơn 80 m3 gỗ trái phép

(GLO)- Lợi dụng thời tiết mưa bão, một số đối tượng đã mở các đường mòn từ xã Hà Tam (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) cắt núi Chư Krêy để vào tiểu khu 734, thuộc lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa quản lý (địa giới hành chính xã Chư Krêy, huyện Kông Chro) để cắt hạ 12 cây gỗ, tổng khối lượng thiệt hại 84,93 m3.





Hiện trường vụ khai thác gỗ tại tiểu khu 734. Ảnh: Lê Anh

Ngày 30-11, Công an huyện Kông Chro cho biết đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, đồng thời khẩn trương điều tra làm rõ các đối tượng gây ra vụ phá rừng tại tiểu khu 734. Theo thông tin vụ việc, vào ngày 23-11, lãnh đạo UBND huyện Kông Chro nhận được tin báo có một số đối tượng vào khai thác lâm sản trái phép tại tiểu khu 734, thuộc lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa quản lý. Ngay sau khi nhận được phản ánh, ông Võ Nguyên Nam-Chủ tịch UBND huyện Kông Chro đã chỉ đạo các lực lượng gồm: Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Hạt Kiểm lâm huyện, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa và UBND xã Chư Krêy phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh) tiến hành kiểm tra.



Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định tại lô 7, 15, 17, khoảnh 2; lô 2, khoảnh 4 và lô 5, 6, khoảnh 6 của tiểu khu 734 có 12 cây gỗ đường kính từ 80 cm đến hơn 1 m bị cắt hạ, gồm các chủng loại: bời lời, kháo, xoan mộc, cáng lò, sến… tổng khối lượng bị thiệt hại là 84,93 m3. Qua đo đếm, lực lượng chức năng xác định có 62 m3 gỗ đã bị các đối tượng đưa ra khỏi rừng, tại hiện trường chỉ còn lại ván bìa, gỗ cành ngọn, với khối lượng là 22,93 m3. Ông Trần Hồng Thuận-Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa-nhận định: “Qua xác định tại hiện trường, thời gian các đối tượng khai thác gỗ trái phép vào khoảng giữa tháng 10-2021. Thời điểm này, trên địa bàn Kông Chro có mưa lớn khiến công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó, các đối tượng đã mở đường mòn từ phía xã Hà Tam (huyện Đak Pơ) để vào tiểu khu 734 khai thác gỗ trái phép nên lực lượng bảo vệ rừng không kiểm soát được. Tuy nhiên, đơn vị nhận trách nhiệm vì đã để xảy ra vụ việc khai thác gỗ trái phép trên…”.

Cây gỗ lớn có đường kính gần 1 m bị lâm tặc cưa hạ. Ảnh: Lê Anh



Trao đổi với P.V, ông Võ Nguyên Nam-Chủ tịch UBND huyện Kông Chro-cho biết: “Dù hiện nay trên địa bàn huyện đang có mưa lớn, nhưng UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường và tiếp tục mở rộng kiểm tra hiện trường. Đồng thời, chỉ đạo Hạt Kiểm lâm, Viện Kiểm sát nhân dân huyện và các đơn vị có liên quan củng cố hồ sơ, phối hợp với lực lượng chức năng huyện Đak Pơ khẩn trương điều tra, xác định đối tượng vi phạm trong vụ khai thác rừng trái phép để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, xác minh làm rõ các tổ chức, cá nhân có liên quan vì thiếu tinh thần trách nhiệm gây để gây ra sự việc”.



Liên quan đến vụ việc này, ngày 30-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đã ký Công văn số 1945/UBND-NL, trong đó nêu rõ: Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an huyện Kông Chro tiến hành điều tra, xác định đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định. Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Kông Chro chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, các đơn vị chủ rừng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng, đất rừng xảy ra trên địa bàn; tập trung điều tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm xảy ra trên địa bàn huyện trong thời gian qua; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan chưa làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng. Yêu cầu Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Kông Chro, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa, các địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 20-12-2021.



LÊ ANH