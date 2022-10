Hotgirl Bắc Giang đã thừa nhận hành vi lừa đảo trong 2 vụ việc nào?

Ngoài vụ thuê xe không trả rồi lừa bán cho người khác như Công an TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã thông tin, N.T.V.A (Anna Bắc Giang, Tina Dương) cũng đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một người đàn ông ở TP.Thủ Đức (TPHCM) số tiền 1,5 tỉ đồng.



Bắt đối tượng bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chiếc ôtô mà Anna Bắc Giang thuê rồi mang đi bán đã được đưa về Công an Phan Thiết sáng 2.10.



Như đã thông tin, chiều 30.9, trong Hội nghị giao ban báo chí tháng 9.2022 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức, thượng tá Nguyễn Ngọc Oanh, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết thông tin về tiến độ, kết quả giải quyết các đơn tố giác liên quan đến N.T.V.A.



Theo đó, N.T.V.A (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Bắc Giang) bị một số cá nhân tố cáo và Công an TP.Phan Thiết đã vào cuộc xác minh ban đầu. Bước đầu xác minh thu thập được, N.T.V.A đã thuê ôtô nhưng không trả rồi bán cho một người khác, nhận gần 400 triệu đồng rồi làm giả 1 giấy đăng ký xe để tạo lòng tin. Theo Phó trưởng Công an TP Phan Thiết, tại cơ quan công an, Anna Bắc Giang - V.A. đã thừa nhận hành vi.



Sáng 2.10, xe ôtô do N.T.V.A (Tina Dương, Anna Bắc Giang) thuê nhưng hết thời hạn không trả và có dấu hiệu lừa bán đã được đưa về Bình Thuận để phục vụ điều tra.



Công an TP.Phan Thiết cho biết thêm, hiện đã có nhiều đơn tố cáo cô gái tai tiếng trên mạng này đang được công an đơn vị điều tra để xử lý.





Anna Bắc Giang trong một đám cưới bị tố dàn dựng.





Cụ thể, ngày 15.8, Công an TP Phan Thiết nhận phiếu chuyển đơn tố cáo của ông N.H.N. (38 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) do Phòng PC 01 Công an tỉnh Bình Thuận chuyển đến. Ông N. tố giác V.A. lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền là 1,5 tỉ đồng.



Trong đơn, ông N. tố giác V.A. dùng lời nói, nhắn tin tạo dựng lòng tin, đồng thời dựng lên việc người thân là có chức vụ, địa vị, bịa đặt ra nhiều câu chuyện để nhắn tin với nạn nhân rồi vay mượn tiền, rủ hợp tác đầu tư sau đó chiếm đoạt tài sản.



Theo thượng tá Oanh, quá trình làm việc với cơ quan công an, V.A. đã khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông N.



“Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đang tập trung xác minh, làm rõ thông tin của các số tài khoản có liên quan, cần làm rõ mối quan hệ với người nhận tiền với V.A., mục đích nhận tiền để có căn cứ xử lý theo quy định”, thượng tá Oanh thông tin.



Vụ thứ 2 mà Công an TP Phan Thiết đang thụ lý là đơn đơn tố giác của ông N.Đ.P. (34 tuổi, ngụ xã Phong Nam, TP Phan Thiết), gửi ngày 19.9. Ông P. tố cáo V.A. lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 400 triệu đồng.



Trong đơn, ông P. tố cáo V.A. mượn tiền mình để lo cho người nhà bệnh hiểm nghèo và kinh doanh, buôn bán nhưng sau đó không trả dù đã nhiều lần đòi.



Vụ thứ 3 Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đã thụ lý là đơn tố giác của bà Đ.T.K.T. (26 tuổi, ngụ TP Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai). Bà T. tố cáo V.A. có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 800 triệu đồng.



Theo thượng tá Oanh, đơn tố giác của ông N.Đ.P. và bà Đ.T.K.T. hiện chưa đủ cơ sở xác định hành vi chiếm đoạt tài sản của N.T.V.A. Cơ quan CSĐT đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu để làm rõ, xem xét xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Vân Trường (LĐO)