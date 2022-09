Bắt đối tượng bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(GLO)- Sáng 22-9, Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã bàn giao đối tượng bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản Nguyễn Minh Hiếu (SN 1983, trú tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) cho Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đak Nông) để xử lý theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng đầu tháng 11-2020, Hiếu đến huyện Đắk Mil (tỉnh Đak Nông) xin làm lái xe cho các công trình điện gió. Trong thời gian làm việc, đối tượng đã thuê xe ô tô tự lái của một người dân trên địa bàn huyện để đi giải quyết công việc. Tuy nhiên, sau khi thuê được xe, đối tượng đã làm giả giấy đăng ký xe rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Sau khi phát hiện, chủ xe ô tô đã trình báo lên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đắk Mil và đến ngày 8-12-2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đắk Mil ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiếu. Tại thời điểm khởi tố, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Công an huyện Đắk Mil ra quyết định truy nã.

Đối tượng Nguyễn Minh Hiếu bị bắt giữ sau 2 năm trốn lệnh truy nã. Ảnh: Công an huyện Đak Đoa

Riêng đối tượng, sau khi bỏ trốn khỏi tỉnh Đak Nông đã đến xã Ia Pết, huyện Đak Đoa và xin vào lái xe cho công trình điện gió trên địa bàn. Qua công tác kiểm tra, lực lượng Công an huyện Đak Đoa đã phát hiện Hiếu là đối tượng bị truy nã nên tiến hành bắt giữ vào ngày 20-9.

LÊ ANH