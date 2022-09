Ông Nguyễn Đức Hiển là bị hại của CEO Nguyễn Phương Hằng

Trước đó, ngày 6/9, Viện KSND TP.HCM vừa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ bị can Nguyễn Phương Hằng về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", xảy ra tại TP.HCM.



Lý do trả hồ sơ, Viện KSND TP.HCM đề nghị CQĐT cần làm rõ vai trò đồng phạm của những cá nhân có liên quan; xem xét việc nhập vụ án của bị can Nguyễn Phương Hằng do Công an Bình Dương khởi tố nhằm giải quyết triệt để vụ án và theo hướng có lợi nhất cho bị can (theo luật định). Song song đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã gia hạn tạm giam gần 2 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng.