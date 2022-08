Lời khai của kẻ sát hại người đàn ông trên đường phố

Việt Em khai dù không còn làm việc chung nhưng vẫn bị nạn nhân kiếm chuyện và một lần đi đường bị nạn nhân chửi đánh. Nghi phạm bực tức về nhà thủ dao đi “nói chuyện” rồi dẫn tới án mạng.





Ngày 28-8, Công an quận Bình Tân cho biết, đã bàn giao hồ sơ và đối tượng Dương Hoàng Việt Em (sinh năm 1982, ngụ tỉnh An Giang, trú quận Bình Tân) cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.



Dương Hoàng Việt Em tại cơ quan công an



Tại cơ quan công an, Việt Em khai nhà của mình và ông N.V.G. (sinh năm 1982, ngụ quận Bình Tân) cách nhau vài căn nhà, ở trong con hẻm đường Bùi Dương Lịch, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Việt Em và ông G. vốn làm nghề thợ sơn nước, cả 2 từng làm chung với nhau.



Một thời gian, Việt Em và ông G. tách riêng ra làm thì mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Việt Em khai khi không còn làm chung thì ông G. cho rằng, Việt Em qua mặt giành mối của mình. Nhiều lần, ông G. chửi bới, doạ đánh và thậm chí là đã đánh Việt Em. Việt Em nhỏ con sợ đánh không lại nên nín nhịn.



Sáng 25-8, Việt Em đi uống cà phê về tới ngã tư đường Bùi Văn Long – Bùi Dương Lịch thì gặp ông G.. Lúc này, ông G. chửi bới rồi đấm vào mặt Việt Em nhưng được người dân can ngăn nên bỏ về.



Bực tức, Việt Em lấy dao rồi cùng với vợ đi bộ ra đường kiếm ông G. để nói chuyện nhưng không gặp. Trên đường đi Việt Em nhặt 1 ống tuýp sắt dài gần 35cm. Khi Việt Em và vợ định đi về nhà thì ông G. chạy xe máy tới thì 2 bên cự cãi.





Công an phong tỏa hiện trường



Bất ngờ, ông G. dùng dao tự chế chém Việt Em nên Việt Em dùng ống tuýp sắt đỡ rồi chụp con dao trên tay ông G.. Việt Em rút dao trong người rượt đuổi ông G. để đâm. Ông G. chạy được vài chục mét thì bị vấp té, Việt Em dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông G. cho tới khi người này nằm bất động.



Người dân đưa ông G. đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong. Hay tin ông G. tử vong, Việt Em tới công an đầu thú và khai báo như trên.

