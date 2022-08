Gia Lai: Đối tượng giết người bị bắt sau 17 năm trốn thi hành án

(GLO)- Ngày 23-8, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt giữ đối tượng truy nã vì trốn thi hành án Trần Thị Mai (SN 1969, trú tại xã Tân Bình, huyện Đak Đoa) khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.





Đối tượng Trần Thị Mai tại Cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh Công an Gia Lai

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 8-2000, do mâu thuẫn gia đình kéo dài không thể giải quyết nên Trần Thị Mai (lúc này đang mang thai 4 tháng) đã ôm 2 con nhỏ (3 tuổi và 5 tuổi) nhảy xuống giếng tự tử. Dù được người dân phát hiện kịp thời nhưng khi vớt được 3 mẹ con Mai lên thì 2 cháu nhỏ đã tử vong. Với hành vi trên, đối tượng đã bị các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai truy tố về hành vi giết người.



Sau phiên xét xử sơ thẩm, Mai kháng cáo nên ngày 28-11-2001 Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo 8 năm tù về tội giết người. Do thời gian này bị cáo Mai đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được hoãn chấp hành án. Tuy nhiên, trong thời gian được hoãn chấp hành án Mai đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 20-7-2005, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai ra Quyết định truy nã đối với Trần Thị Mai.



Sau khi bỏ trốn, đối tượng đi làm thuê kiếm sống khắp các tỉnh ở khu vực phí Nam, sau đó về sống chung với một người đàn ông tại xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An và làm nghề bán vé số. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ được đối tượng sau 17 năm lẩn trốn.



LÊ ANH