Bắt giam đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối tượng Nguyễn Gia An (SN 1999, hộ khẩu thường trú tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh; tạm trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Gia An cùng tang vật là số ma túy mua từ TP. Hồ Chí Minh về bán kiếm lời. (ảnh Công an TP. Pleiku)

Vào khoảng 21 giờ 20 phút ngày 23-7, qua công tác nghiệp vụ, Công an TP. Pleiku đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Gia An khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại nhà trọ do đối tượng thuê ở tổ 9 (phường Ia Kring). Tang vật thu giữ tại phòng trọ của An gồm 90 viên nén màu xanh và 53 bì ni lông nhỏ bên trong có chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng (đối tượng khai là ma túy dạng thuốc lắc và ma túy dạng khay).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng An khai nhận mua số ma túy trên ở TP. Hồ Chí Minh với giá 120 triệu đồng về phân chia nhỏ để bán kiếm lời. Qua giám định, tổng trọng lượng 2 loại ma túy trên là 96,3gam.