Ia Grai: Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, 5 đối tượng lãnh 42 năm 6 tháng tù

(GLO)- Sáng 21-7, Tòa án nhân dân huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 5 bị cáo với tổng hình phạt 42 năm 6 tháng tù về các tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Gia Lai: Mua bán trái phép chất ma túy, lãnh 17 năm tù



Cụ thể: bị cáo Rơ Châm Thinh (SN 1996, trú tại làng Dút 1, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) 9 năm tù; bị cáo Rơ Châm Nhĩ (SN 2000, trú tại làng Nang, xã Ia Sao) 8 năm tù, cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đồng thời, yêu cầu Thinh và Nhĩ giao nộp số tiền 2 triệu đồng từ việc bán ma túy cho các đối tượng.

Các bị cáo Bùi Văn Quân, Đỗ Văn Anh, Phạm Hải Quân, Rơ Châm Thịnh, Rơ Châm Nhĩ tại phiên tòa. Ảnh: Phương Lộc



Bị cáo Bùi Văn Quân (SN 1987, trú tại thôn Tân Lập, xã Ia Sao) lãnh mức án 7 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và 18 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tổng 2 hình phạt là 9 năm tù.



Bị cáo Đỗ Văn Anh (SN 1991, trú tại làng Lân, xã Ia O, huyện Ia Grai) 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và 16 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tổng 2 hình phạt là 8 năm 4 tháng tù.



Bị cáo Phạm Hải Quân (SN 1996, trú tại thôn 4, xã Ia Krai, huyện Ia Grai) 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và 14 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tổng 2 hình phạt là 8 năm 2 tháng tù.



Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ia Grai, do có quen biết từ trước, ngày 11-9-2021, Đỗ Văn Anh và Phạm Hải Quân đến nhà đưa cho Bùi Văn Quân 4,5 triệu đồng nhờ mua ma túy về sử dụng. Bùi Văn Quân cầm tiền đưa cho Rơ Châm Thinh và Rơ Châm Nhĩ chạy xe máy lên TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum) mua 1 gói ma túy (loại Methamphetamine) của đối tượng tên Lin với số tiền 5,1 triệu đồng (trong đó, tiền của Rơ Châm Thinh là 600 ngàn đồng).



Sau khi mua được ma túy, Rơ Châm Thinh mang về nhà mình và chia gói ma túy ra làm 2 phần, 1 phần Thinh và Nhĩ cất giữ, 1 phần mang đến nhà Bùi Văn Quân giao cho Đỗ Văn Anh và Phạm Hải Quân. Tại đây, Bùi Văn Quân đã lấy một ít ma túy và dùng “nỏ” cùng một số dụng cụ để cả nhóm cùng nhau sử dụng. Số ma túy còn lại được Đỗ Văn Anh và Phạm Hải Quân mang về nhà chia thành 5 gói nhỏ cất giữ để sử dụng.



Đến ngày 12-9-2021, Đỗ Văn Anh đến nhà Phạm Hải Quân, sau đó cả 2 cùng sử dụng ma túy tại rẫy điều của gia đình Quân và ngủ luôn tại nhà rẫy. Đến 13 giờ ngày 13-9-2021, Đỗ Văn Anh trên đường đi về nhà, đến khu vực làng Mít Kom 2 (xã Ia O, huyện Ia Grai) thì bị lực lượng Công an nghi ngờ, yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong người Đỗ Văn Anh có tàng trữ 2 gói ma túy.



Mở rộng điều tra, cũng trong ngày 13-9, lực lượng Công an huyện đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp Phạm Hải Quân, Bùi Văn Quân, Rơ Châm Thinh; thu giữ 0,4156 gram ma túy (loại Methamphetamine). 22 giờ cùng ngày, Rơ Châm Nhĩ đến Công an huyện Ia Grai đầu thú.



