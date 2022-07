Truy tìm phạm nhân gần mãn hạn tù trốn khỏi trại giam A20

(GLO)- Lực lượng Công an đang truy tìm một phạm nhân trốn khỏi trại giam A20 ở Phú Yên.



Đặc điểm nhận dạng phạm nhân Bùi Văn Út. Ảnh: CACC/PLO



Trao đổi với P.V báo Lao Động, đại diện trại giam Xuân Phước (trại giam A20, thuộc Bộ Công an, đóng ở xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, Phú Yên) xác nhận, phạm nhân Bùi Văn Út (28 tuổi) đã bỏ trốn khỏi trại giam này.



“Trại giam Xuân Phước đã thông báo đến công an các địa phương. Hiện lực lượng công an đang truy tìm phạm nhân này”-đại diện trại giam Xuân Phước thông tin.





Thông tin trên báo Pháp luật, phạm nhân Bùi Văn Út đăng ký thường trú xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.



Tháng 5-2021, Út bị Tòa án nhân dân TP. Phan Thiết (Bình Thuận) tuyên phạt một năm tù về tội "Trộm cắp tài sản".



Út bị bắt ngày 18-10-2021, bắt đầu thi hành án tại trại giam Xuân Phước từ ngày 16-12-2021.



Cơ quan công an đề nghị nếu ai phát hiện phạm nhân Bùi Văn Út thì báo ngay cho lực lượng công an gần nhất để kịp thời phối hợp truy bắt.



GIA BẢO (tổng hợp)