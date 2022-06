Bắt đối tượng truy nã toàn quốc

Ngày 6/6, lãnh đạo Công an huyện Đắk Mil cho biết, lực lượng Công an xã Đắk R’la vừa phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng truy nã toàn quốc là Lê Xuân Hoàng (SN 1992) trú tại xã Đắk R’la khi đối tượng này vừa mới về nhà thăm gia đình.



Lực lượng công an bắt giữ đối tượng Lê Xuân Hoàng.



Theo hồ sơ vụ án, chiều 7/2/2019 (mùng 3 Tết Nguyên đán) trong lúc đi chơi tết tại thôn 7, xã Đắk R’la, Lê Xuân Hoàng đã có hành vi dùng cây đánh anh Bùi Ngọc Đạt (SN 1991) trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk bị thương tích với tỷ lệ 13%.



Sau khi gây án, Hoàng đã bỏ trốn xuống tỉnh Bình Dương. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Xuân Hoàng để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.



Tuy nhiên, do đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 8/7/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Lê Xuân Hoàng về tội cố ý gây thương tích.



Theo Minh Quỳnh (baodaknong)