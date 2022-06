Nhiều giám đốc hầu tòa vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Nhiều giám đốc, phó giám đốc của dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xin giảm nhẹ hình phạt, kiến nghị cấp phúc thẩm xem xét một số nội dung trong bản án sơ thẩm.





Sáng nay 27-6, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 19 bị cáo và các bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo trong vụ án sai phạm tại Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.



Các bị cáo hầu toà trong vụ án - Ảnh: Hữu Hưng



Vụ án có 36 bị cáo, sau phiên toà sơ thẩm có 19 người gửi đơn kháng án. 17 người còn lại chấp nhận mức án sơ thẩm, trong đó có 2 bị cáo giữ vai trò chính trong vụ án gồm 2 nguyên phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) Nguyễn Mạnh Hùng và Lê Quang Hào.



Trong những người hầu tòa phúc thẩm có nhiều giám đốc, phó giám đốc của dự án như: Hoàng Việt Hưng, nguyên giám đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Vũ Như Khuê, nguyên giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 1; Quản Trọng Tuấn, nguyên giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu 3B); Đỗ Tấn Nam, nguyên giám đốc Ban điều hành gói thầu số 4)... nguyên đơn dân sự trong vụ án là VEC.



Trước đó, hồi đầu tháng 12-2021, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên phó tổng VEC, nguyên chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi), 7 năm tù; người kế nhiệm ông Hùng là bị cáo Lê Quang Hào lĩnh án 6 năm tù. Tuy nhiên, cả 2 người có chức vụ, trách nhiệm cao nhất này đều không có đơn kháng cáo. 33 bị cáo còn lại bị tuyên các mức án từ 24 tháng tù treo đến 8 năm 6 tháng tù giam; 1 bị cáo được HĐXX xem xét miễn xử lý trách nhiệm hình sự.



Về dân sự, HĐXX không yêu cầu các bị cáo bồi thường, buộc các nhà thầu trong vụ án phải khắc phục hậu quả cho chủ đầu tư là Tổng Công ty VEC.



Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa đưa vào sử dụng đã hư hỏng - Ảnh: Trần Thường



Theo bản án sơ thẩm, dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do VEC làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài toàn tuyến là hơn 139 km, từ TP Đà Nẵng - TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là công trình trọng điểm quốc gia, chi phí đầu tư hơn 34.500 tỉ đồng, nhưng chủ đầu tư, các đơn vị thi công đã không tuân thủ đúng yêu cầu kỹ thuật, dẫn đến sau một thời gian vận hành khai thác, 65 km đường giai đoạn I, từ TP Đà Nẵng - TP Tam Kỳ, xảy ra hỏng hóc, gây mất an toàn giao thông.



Về nguyên nhân, HĐXX cho biết, do chất lượng công trình xây dựng hoàn thành đối với 7/7 gói thầu (phần đường) thuộc giai đoạn I của dự án không đảm bảo chất lượng đúng như tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế. Có ít nhất 380 điểm hỏng, có những điểm không thể khắc phục.



Dù chất lượng dự án không đảm bảo, các bị cáo vẫn ký nghiệm thu đưa vào sử dụng và thanh toán cho đơn vị thi công hơn 811 tỉ đồng. Hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".



Trong vụ án, HĐXX sơ thẩm xác định nhóm bị cáo đã thực hiện không đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật của dự án, chịu trách nhiệm liên đới.



Các bị cáo kháng cáo



Hoàng Việt Hưng (Giám đốc BQL dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi); Lê Nhiều (Phó giám đốc BQL dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc gói thầu số 1, số 2, số 3B, dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi).



Vũ Như Khuê (nguyên Giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 1 dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi); Cao Hừng Đông (nguyên Phó giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 1, dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi).



Nguyễn Mạnh Cường (nguyên Phó giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 1, dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi); Quản Trọng Tuấn (nguyên Giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 3B dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi).



Đỗ Tấn Nam (nguyên Giám đốc Ban điều hành của Công ty Tuấn Lộc thi công gói thầu số 4, dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi); Nguyễn Văn Cảnh (nguyên Giám đốc Ban điều hành của Công ty Thăng Long thi công gói thầu số 4, dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi).



Vũ Dũng (nguyên Giám đốc Ban điều hành của Tổng công ty Sông Đà thi công gói thầu số 4, dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi); Đào Văn Hoành (nguyên Giám đốc Ban điều hành của Tổng công ty Sông Đà thi công gói thầu số 4, dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi).



Lương Chung Dũng (nguyên Chỉ huy trưởng phụ trách thi công của Công ty Thành Phát tại gói thầu số 5, dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi); Nguyễn Hồng Phước (nguyên Phó giám đốc điều hành liên danh gói thầu số 7, dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi).



Hoàng Trung Hậu, Nguyễn Tấn Chánh, Lê Công Bằng, Quách Văn Phúc, Phan Doãn Giang, Đào Trọng Hiếu và Phạm Văn Bảo (đều là nguyên kỹ sư nhà thầu tư vấn giám sát dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi).



Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)