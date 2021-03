Vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Phong tỏa nhiều tài khoản với hàng trăm tỷ đồng

Cơ quan CSĐT, Bộ Công an phong tỏa tiền bảo hành chất lượng công trình xây dựng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi của các nhà thầu thi công hiện do VEC nắm giữ tổng cộng 251,777 tỷ đồng, hiện đã phong tỏa tại tài khoản của VEC.





Như Dân Việt đã thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra kết luận điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố 36 bị can trong vụ án "vi phạm quy định về đầu tư xây dựng công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.



Theo kết quả điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an có đủ căn cứ xác định quá trình thực hiện thi công, quản lý giám sát thi công xây dựng công trình cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, từ chủ đầu tư, nhà thầu thi công đến đơn vị tư vấn giám sát đều đã không tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng.



Do đó, chủ đầu tư nhà thầu thi công đến đơn vị tư vấn giám sát đã tổ chức thi công, nghiệm thu công trình xây dựng để đưa vào khai thác sử dụng không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi...





Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thời điểm bị hư hỏng.



Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã thu thập hồ sơ tài liệu, xác định giá trị các hạng mục công trình xây dựng không đảm bảo, nhưng đã được chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nghiệm thu, thanh toán số tiền hơn 811 tỷ đồng cho đơn vị thi công dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.



Cũng theo kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết, hiện đã phong tỏa tài khoản ngân hàng và tạm ngừng giao dịch nhiều tài khoản của các nhà thầu thi công và của các cá nhân có liên quan tới vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.



Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã phong tỏa tiền bảo hành chất lượng công trình xây dựng các gói thầu của các nhà thầu thi công dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do VEC nắm giữ. Hiện nay, số tiền tổng cộng 251,777 tỷ đồng đã được phong tỏa tại tài khoản của VEC.



Trong đó, số tiền bảo hành chất lượng công trình do VEC nắm giữ của các nhà thầu gồm có số tiền 20,307 tỷ đồng của Cienco5 (gói thầu số 1); 23,437 tỷ đồng của Công ty Vạn Cường, 17,275 tỷ đồng của Cienco6 (gói thầu số 2); 17,222 tỷ đồng của Cienco6, 10,275 tỷ đồng của Công ty Trico (gói thầu số 3B); 18,556 tỷ đồng của Tổng Công ty Thăng Long, 19,881 tỷ đồng của Cienco4, 17,753 tỷ đồng của Tổng Công ty Sông Đà, 13,256 tỷ đồng của Công ty Tuấn Lộc (gói thầu số 4); 2,682 tỷ đồng của Cienco6, 18,02 tỷ đồng của Công ty Phương Thành (gói thầu số 5); 19,672 tỷ đồng của Vinaconex, 9,005 tỷ đồng của Công ty Vinaconex E & C (ở gói thầu số 6); 21,859 tỷ đồng của Cienco1, 22,512 tỷ đồng của Công ty Thành Phát - thầu phụ nộp cho Công ty OHL (gói thầu số 7).





Công nhân tiến hành sửa chữa cao tốc Đà nẵng - Quảng Ngãi.





Cùng với số tiền đã bị phong toả nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an phong tỏa 1 tài khoản có số dư 584.834 đồng và 1 sổ tiết kiệm 15.300 USD của bị can Lê Quang Hào (cựu Phó tổng giám đốc VEC); tạm ngừng giao dịch 15.000 cổ phiếu DCS, 1.900 cổ phiếu HNM, 1.600 cổ phiếu MCG, 100 cổ phiếu SME.



Nhiều tài khoản liên quan đến vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị phong toả



Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra phong tỏa tài khoản bị can Quản Trọng Tuấn (sinh năm 1959, quê TP. HCM, nguyên Giám đốc ban điều hành liên danh gói thầu số 3B, dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) với tổng số tiền 759,6 triệu đồng; bị can Phan Khánh Toàn (sinh năm 1981, quê Hà Tĩnh, nguyên giám đốc ban điều hành liên danh gói thầu số 4) bị phong tỏa 2 tài khoản có số dư 109 triệu đồng.



Bộ Công an cũng tạm ngừng giao dịch tài khoản chứng khoán của 3 bị can khác gồm: Đỗ Ngọc Ân (sinh năm 1973, quê Hải Dương, Phó giám đốc ban quản lý, nguyên Giám đốc gói thầu số 4, số 5, số 6, số 7) có tài khoản mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt với 1.112 cổ phiếu FLC, 86.300 cổ phiếu HQC và 1.700 cổ phiếu PFL.



Bị can Đào Văn Hoành (sinh năm 1961, quê Hà Nội, nguyên Giám đốc ban điều hành Tổng công ty Sông Đà thi công gói thầu số 4) bị tạm ngừng giao dịch tài khoản mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam có 7.000 cổ phiếu MBB, 8.000 cổ phiếu NTL, 9.000 cổ phiếu OGC, 2.500 cổ phiếu SD5, 2.096 cổ phiếu SHB, 1.017 cổ phiếu STP, 1.000 cổ phiếu VMG, 1.000 cổ phiếu VPB.



Bi can Phan Ngọc Thơm (sinh năm 1966, Hà Nội, nguyên Phó giám đốc ban điều hành liên danh gói thầu số 3B) bị tạm ngừng giao dịch tài khoản mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect có 2.000 cổ phiếu CEO, 16.939 cổ phiếu LPB.



Kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cũng cho biết, ông Mai Tuấn Anh với vai trò là Tổng giám đốc VEC từ ngày 1/4/2011 - 31/5/2007 và Chủ tịch HĐTV VEC từ ngày 31/5/2017 - 28/8/2020, được xác định với vai trò là tổng giám đốc điều hành hoạt động của VEC, ông đã không kiểm tra giám sát, không thực hiện đúng chỉ đạo và báo cáo Bộ Giao thông vận tải liên quan đến yêu cầu kiểm soát chặt chẽ, phương án khắc phục nguồn vật liệu từ các mỏ đá kém chất lượng của dự án.



Kết quả điều tra chỉ ra, ông Mai Tuấn Anh có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong công tác, ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng không đảm bảo. Đồng thời, ông Mai Tuấn Anh còn liên quan đến giai đoạn 2 của dự án đang tiến hành giám định chất lượng công trình xây dựng.



Để đánh giá, xem xét xử lý, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định tách hành vi liên quan đến các sai phạm có dấu hiệu thiếu trách nhiệm của ông Mai Tuấn Anh để xử lý trong giai đoạn 2 của vụ án.

