Gia Lai: Một đối tượng bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt 2,9 tỷ đồng

(GLO)- Ngày 30-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tiến hành giải quyết nguồn tin tố giác về tội phạm của 2 công dân về việc bà N.T.L. (SN 1973, trú tại phường Hội Phú, TP. Pleiku) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 2,9 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, tháng 6-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai nhận được đơn tố cáo của chị N.T.D. (trú tại phường Tây Sơn, TP. Pleiku) với nội dung: do có mối quan hệ quen biết từ trước, ngày 9-10-2020, bà L. nói với chị D. cần vay 1 tỷ đồng và sẽ đảm bảo bằng 2 lô đất do con gái của bà là T.T.K.M. và chồng đứng tên.

Sau đó, bà L. và con gái đã đưa chị D. đến vị trí của 2 lô đất và thông tin 2 lô đất này hiện đang có giá trị 1,8 tỷ đồng. Qua tìm hiểu, chị D. xác nhận 2 lô đất có giá thị trường đúng như bà nói nên đồng ý cho vay số tiền 1 tỷ đồng.

Đến ngày 19-12-2020, bà L. tiếp tục đến gặp chị D. để vay thêm 100 triệu đồng và chốt các khoản nợ mà bà L. đã vay nhiều lần trước đó với tổng số tiền là 1,8 tỷ đồng. Bà L. viết giấy mượn tiền, hẹn từ tháng 3-2021, mỗi tháng bà L. sẽ trả 50 triệu đồng tiền gốc cùng lãi suất và được chị D. đồng ý.

Tuy nhiên, đến hạn trả nợ không thấy bà L. trả tiền nên chị D. thông báo qua điện thoại cho bà về việc sẽ bán hai lô đất đã cầm cố thì bà L. đồng ý.

Thế nhưng khi đi coi đất, chị D. phát hiện ra vị trí 2 lô đất mà mẹ con bà L. chỉ cho chị không phải là 2 lô đất đã cầm cố và giá trị hiện tại của 2 lô đất chỉ khoảng 800 triệu đồng.

Để xác minh thêm, chị D. đến gặp chủ cũ của 2 lô đất thì biết khi con gái bà L. mua đất trên còn nợ lại số tiền 300 triệu đồng (có giấy xác nhận do bà M. viết). Sau đó, chị D. liên lạc yêu cầu bà L. và con gái bà thanh toán số tiền nợ cho chủ đất để chị D. có thể bán đất nhưng bà L. và con gái trốn tránh.

Một thời gian sau, được sự đồng ý mẹ con bà L., chị D. đã sang nhượng 2 lô đất trên với giá trị là 800 triệu đồng nhưng chị D. phải thanh toán cho chủ đất cũ số tiền 300 triệu đồng để được giao đất.

Sự việc kéo dài nhưng bà L. không trả số tiền gốc và lãi còn lại nên ngày 13-6-2022, chị D. đã viết đơn tố cáo gửi Cơ quan điều tra đề nghị làm rõ, xử lý đối với bà L. về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 2,3 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến bà L., Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh còn nhận được đơn tố cáo của chị T.T.H. (phường Yên Thế, TP. Pleiku) về việc: từ năm 2019, bà L. nhiều lần vay mượn với số tiền 600 triệu đồng của chị nhưng đến hẹn không trả.

Sau nhiều lần liên lạc để đòi nợ nhưng bà L. tìm mọi cách trốn tránh nên chị H. đã viết đơn gửi đến Công an tỉnh Gia Lai tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà L.

Để phục vụ cho quá trình điều tra, ngày 29-6, Cơ quan Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã có Công văn đề nghị Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai phối hợp thông báo đến các Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh Gia Lai tạm dừng việc công chứng giao dịch mua bán, cho tặng, sang nhượng và các giao dịch đảm bảo khác đối với tất cả các tài sản của bà L.