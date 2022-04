Công an TP. Pleiku ra quân xử lý vi phạm an toàn giao thông

(GLO)- Để đảm bảo an toàn giao thông, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku) đã ra quân lập chốt, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, trong đó tập trung xử lý về nồng độ cồn đối với các lái xe ô tô, mô tô.





Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn người dân đi ra vào thành phố. Ảnh: R'Ô HOK



Tối 9-4, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku) đã cử hàng chục cán bộ, phương tiện, thiết bị để tuần tra, kiểm soát và lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại đường Lê Duẩn (phường Thắng Lợi). Để đảm bảo công tác phòng-chống dịch Covid-19, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự đã áp dụng quy trình kiểm tra nồng độ cồn đảm bảo đúng quy định và tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến cáo của Bộ Y tế. Theo đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự không sử dụng phễu thổi để kiểm tra nồng độ cồn mà dùng ống thổi 1 lần.



Theo ghi nhận của P.V, từ 20 giờ đến 22 giờ ngày 9-4, hàng chục xe ô tô, mô tô đã được lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku) ra hiệu dừng để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, đa số người dân đều chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và hợp tác với lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, một số trường hợp trốn tránh, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp tham gia giao thông không có giấy phép lái xe theo quy định, không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe ô tô, xe máy khi đã sử dụng rượu, bia.



Anh Ksor Tí (làng Pleiku Roh, phường Yên Đổ) cho biết: Sau khi làm xong việc, anh đã sử dụng rượu, bia nhưng vẫn điều khiển xe máy trở về nhà. “Mặc dù vẫn biết uống rượu bia khi tham gia giao thông là vi phạm pháp luật nhưng do không có ai chở về nên mình tự điều khiển luôn”-anh Tí nói. Tương tự, anh Ngô Văn Tiên (thôn 3, xã Tân Bình, huyện Đak Đoa) cho hay, anh bị lực lượng Công an kiểm tra do lỗi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô. “Vì công việc gấp gáp quá nên tôi quên đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Thời gian tới, tôi cam kết khi tham gia giao thông sẽ chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ”-anh Tiên trình bày.

Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku) kiểm tra nồng độ cồn của người tham gia giao thông. Ảnh: R'Ô HOK

Theo thống kê, từ ngày 15-12-2021 đến nay, thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku) đã phát hiện, xử lý 823 trường hợp, với tổng số tiền xử phạt hơn 1,2 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 102 trường hợp. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 102 trường hợp, tổng số tiền xử phạt hơn 461 triệu đồng. Riêng trong tối ngày 9-4, tại điểm đo nồng độ cồn đối diện số nhà 446 đường Lê Duẩn, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự thành phố đã lập biên bản 10 trường hợp vi phạm, tạm giữ 6 xe mô tô, tổng số tiền xử phạt hơn 20 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Ngọc Hiển-Tổ trưởng tổ tuần tra xử lý nồng độ cồn (Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự, Công an TP. Pleiku) cho biết: Vào các dịp cuối tuần, ngày lễ, mật độ người tham gia giao thông trên địa bàn thành phố tăng. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một bộ phận người dân khi tham gia giao thông không chấp hành Luật Giao thông đường bộ. “Thời gian tới, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku) sẽ tiếp tục tuần tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông”-Trung tá Hiển nhấn mạnh.



R’Ô HOK