Kiên quyết xử lý tài xế sử dụng ma túy, vi phạm nồng độ cồn

(GLO)- Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, từ ngày 1-3 đến 31-12-2022, lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) toàn tỉnh sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn.

Thời gian qua, cùng với công tác tuyên truyền, lực lượng CSGT đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cố tình vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Theo thống kê, trong năm 2021, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã lập biên bản xử phạt 590 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; phát hiện 1 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy. Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022 (từ ngày 15-12-2021 đến 14-2-2022), lực lượng CSGT toàn tỉnh đã lập biên bản xử phạt 622 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Để phát hiện, ngăn chặn tình trạng người điều khiển xe sử dụng ma túy, vi phạm nồng độ cồn, lực lượng CSGT sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề. Công an các địa phương huy động lực lượng cảnh sát khác tăng cường phối hợp với CSGT sử dụng thiết bị, phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT sử dụng camera để ghi nhận lại hoạt động trong ca công tác; các trường hợp người điều khiển phương tiện không chấp hành việc kiểm soát, cản trở, chống đối người thi hành công vụ và các hành vi vi phạm pháp luật khác để làm căn cứ xử lý theo quy định; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, ma túy.

Đồng thời, chủ động tham mưu, kiến nghị ngành chức năng chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải tăng cường biện pháp quản lý, thường xuyên kiểm tra việc sử dụng rượu bia, chất kích thích khác trước khi giao phương tiện cho lái xe; quản lý công tác khám sức khỏe, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Bên cạnh đó, đề xuất, kiến nghị ngành Giáo dục và Đào tạo siết chặt quản lý, không để học sinh, sinh viên sử dụng chất ma túy, rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: Nguyễn Hữu

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh) cho biết: Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng CSGT sẽ thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh và khuyến cáo của ngành Y tế về phòng-chống dịch Covid-19. Khi kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, lực lượng CSGT sẽ rà soát trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính của đơn vị, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phát hiện các trường hợp tái phạm, áp dụng xử phạt tình tiết tăng nặng theo quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp vi phạm về ma túy, CSGT phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức kiểm tra, xác minh về nhân thân, thống kê, lập danh sách gửi cơ quan, tổ chức, UBND cấp xã nơi người đó làm việc, cư trú để có biện pháp quản lý theo quy định của Luật Phòng-chống ma túy.

Cũng theo Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh, lực lượng CSGT sẽ chủ động phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều tra các cấp tiến hành điều tra, làm rõ các vụ tai nạn giao thông có liên quan đến người điều khiển phương tiện sử dụng chất ma túy, rượu, bia và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; phối hợp tuyên truyền để phòng ngừa xã hội. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT cũng chủ động đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông, góp phần giữ vững an ninh trật tự.