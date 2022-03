Gia Lai: Đề cử cá nhân tham gia bình chọn "Gương sáng pháp luật" trước ngày 15-4

(GLO)- Ngày 24-3, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai có Công văn gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đề cử cá nhân tham gia chương trình bình chọn, tôn vinh "Gương sáng pháp luật".

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp đề xuất các cá nhân đủ điều kiện đề cử, bình chọn “Gương sáng pháp luật” năm 2022. Đối tượng bình chọn là công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và Nhân dân có thành tích và được cơ quan nơi công tác, cơ quan nhà nước quản lý ngành, lĩnh vực hoặc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp xét tặng danh hiệu, giải thưởng từ cấp tỉnh, thành phố trở lên về những nỗ lực, đóng góp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Số lượng: mỗi đơn vị đề cử 1 cá nhân.

Hồ sơ đề cử cá nhân tham gia bình chọn “Gương sáng pháp luật” gửi về Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai trước ngày 15-4-2022. Ảnh Báo Pháp luật Việt Nam





Tiêu chí bình chọn như sau: Đối với “Gương sáng pháp luật” trong việc xây dựng pháp luật: Là người có sáng kiến trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật; có nhiều ý kiến đóng góp đối với việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, được cơ quan có thẩm quyền ghi nhận; đưa vào các văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan Đảng, Nhà nước và quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật. Có các công trình nghiên cứu khoa học, các hoạt động tổng kết thực tiễn trong lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được cơ quan có thẩm quyền chuyển hóa thành quy định của pháp luật và đưa vào thực hiện trong cuộc sống. Được cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp đánh giá, nghi nhận và và tặng thưởng danh hiệu, bằng khen, giấy khen liên quan đến các sáng kiến xây dựng hoàn thiện pháp luật. Không có tiền án, tiền sự; không ở trong tình trạng bị khởi tố, điều tra, chấp hành án phạt tù.



Đối với “Gương sáng pháp luật” trong lĩnh vực thi hành pháp luật: Là người không có tiền án, tiền sự; không ở trong tình trạng bị khởi tố, điều tra, chấp hành án phạt tù. Có lối sống gương mẫu, thượng tôn pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Có đóng góp vật chất và công sức đối với việc tổ chức thi hành pháp luật; đấu tranh phòng chống các vi phạm pháp luật; bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội nơi cư trú và làm việc. Đồng thời, có thành tích xuất sắc, nổi bật trong lao động, học tập và cuộc sống, vận động, tổ chức và truyền cảm hứng lan tỏa việc vận dụng đưa pháp luật vào cuộc sống thực tiễn, được cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp tặng thưởng các danh hiệu, giải thưởng liên quan đến những đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc sống của Nhân dân; độc lập, chủ quyền của đất nước.



Hồ sơ đề cử cá nhân tham gia bình chọn “Gương sáng pháp luật” gửi về Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai (2 bộ) trước ngày 15-4-2022, gồm: văn bản đề cử và tóm tắt thành tích nổi bật của cá nhân được đề cử.



KIỀU PHAN