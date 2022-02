Triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng qua mạng

Với thủ đoạn tinh vi tạo lập nhiều trang web rồi tổ chức quảng cáo, kêu gọi đầu tư tài chính để chiếm đoạt tài sản của người tham gia, nhóm đối tượng trong đường dây này đã lừa đảo hàng nghìn người với số tiền hàng tỷ đồng. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì phối hợp Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an và một số đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công nhóm đối tượng này.



Đối tượng Lê Ngọc Hoàng Anh tại cơ quan công an.



Theo đơn trình báo của chị Lê Tuyết Hạnh, 36 tuổi, trú tại thành phố Hạ Long, cuối tháng 11/2021 thông qua mạng xã hội, chị có quen và được một người giới thiệu tham gia đầu tư tài chính vào trang web vuonlanrongnghe.net. Theo như quảng cáo, việc đầu tư vào trang này sẽ mang lại lợi nhuận cao và bảo đảm an toàn, không những thế, chị Hạnh còn được người này gửi ảnh chụp hóa đơn của những lần rút tiền trước đó và gửi chị đường link bằng chính mã giới thiệu của mình.



Chị Hạnh cho biết, trang web này khuyến khích người chơi kể cả khi không có tiền, mỗi ngày vào điểm danh thì đã được 5 nghìn đồng. Chính vì thế, ban đầu chị chỉ đầu tư gói nhỏ nhất là 55 nghìn đồng, sau một ngày đã có lãi và việc rút tiền cũng rất nhanh chỉ trong vòng một phút nên chị tin tưởng và đầu tư tiếp 500 nghìn đồng.



Cũng theo chị Hạnh, các gói đầu tư sau 24 giờ sẽ được cộng lợi nhuận và tiền về rất đúng giờ. Đặc biệt, qua tham khảo, chị Hạnh còn thấy nhiều khách hàng tham gia đầu tư chụp lại hóa đơn rút tiền, cho nên càng tin tưởng và mạnh dạn tiếp tục đầu tư nhiều hơn. Tuy nhiên, đến gói đầu tư với mức 36 triệu đồng thì tiền lãi không thể rút được nữa. Khi xuất hiện sự cố này, chị Hạnh cũng hỏi chủ trang web thì người này nói đã báo bộ phận kế toán kiểm tra do lỗi hệ thống, hôm sau làm lệnh rút lại bình thường. Tuy nhiên, nhiều ngày sau đó việc rút không thể được nên tôi biết mình đã bị lừa, chị Hạnh cho biết.



Theo chị Nguyễn Thị Thảo, trú tại thị xã Quảng Yên, số tiền đầu tư ban đầu thường nhỏ nhưng khi thấy lợi nhuận hấp dẫn hơn rất nhiều so với gửi ngân hàng hoặc hấp dẫn hơn đầu tư vào một lĩnh vực kinh doanh khác, cho nên đã tin tưởng đầu tư tiền nhiều hơn. Đây chính là điểm mấu chốt để các đối tượng lừa đảo triệt để lợi dụng. Bên cạnh đó, để tạo niềm tin cho các nạn nhân, ban đầu tiền lãi về rất nhanh và đúng hẹn, tư vấn cho người chơi khi có bất kỳ thắc mắc nào và không kể giờ giấc nhưng sau khi số lượng người chơi đông, lượng tiền đầu tư vào nhiều, các đối tượng sẽ làm sập trang web và chặn liên lạc.



Từ đơn tố cáo của chị Lê Tuyết Hạnh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đã tập trung lực lượng, phối hợp tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và bắt giữ Mạc Văn Lai, sinh năm 1983, trú tại xã Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái, giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu cùng ba đối tượng trong đường dây là Lê Ngọc Hoàng Anh (sinh năm 1999), trú tại thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; Trần Thị Minh (sinh năm 1993); Trần Văn Quân (sinh năm 1995), đều trú tại xã Vĩnh Trung, thành phố Móng Cái. Trong đó, Hoàng Anh giữ vai trò lập trình, đồng thời là một admin duy trì hoạt động của các trang web.



Bước đầu, các đối tượng Mạc Văn Lai, Lê Ngọc Hoàng Anh, Trần Thị Minh và Trần Văn Quân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Lai là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đã lên kịch bản, thuê Lê Ngọc Hoàng Anh lập trình, đồng thời giữ vai trò là một admin duy trì hoạt động của các trang web. Sau khi các trang web đi vào hoạt động, Lai đóng vai trò là admin thứ hai để quản trị, vừa là người quản lý các tài khoản Viettelpay nhận tiền chiếm đoạt được, vừa tổ chức các hoạt động quảng cáo thu hút người khác mở tài khoản và đầu tư vào các trang web mà các đối tượng này lập để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình hoạt động, khi trang web bị người tham gia phát hiện bản chất lừa đảo, Lai chỉ đạo Hoàng Anh nhanh chóng đánh sập trang để xóa dấu vết rồi tiếp tục lập trang khác với các dự án đầu tư tài chính mới để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo.



Mạc Văn Lai khai nhận, nếu khách hàng đầu tư, chúng sẽ trả cả gốc lẫn lãi sau 24 giờ trong vòng từ 1 ngày cho đến 5 ngày, còn sau 10 ngày đổ lại sẽ dừng việc trả lãi cho khách hàng đầu tư lớn, chỉ trả cho khách hàng nhỏ; đồng thời sử dụng các tài khoản ngân hàng của mình để chuyển tiền qua lại và sau đó sử dụng hóa đơn đăng lên nhóm, mỗi lần chuyển khoản cao nhất là 80 triệu đồng và thấp nhất là 15 triệu đồng nhằm củng cố niềm tin của các nạn nhân.



Qua đấu tranh khai thác, truy xuất dữ liệu từ các vật chứng thu giữ được, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng đã tạo lập 45 trang web với nội dung đầu tư tài chính để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của những người tham gia đầu tư. Trong số 45 trang web này, 38 trang đã bị nhóm đối tượng xóa khỏi hệ thống, chỉ còn dữ liệu tên miền và cơ quan công an đã thu thập và khôi phục được dữ liệu hoàn chỉnh của một số trang web.



Cơ quan công an cũng bước đầu xác định được số lượng người bị hại là 1.608 người. Kết hợp đấu tranh với khai thác thông tin truy cập các app banking, ví Momo, Viettelpay từ 12 điện thoại và ba máy tính thu giữ được, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng này sử dụng 24 tài khoản Viettelpay để nhận và chuyển tiền lừa đảo và kết quả sao kê cho thấy các bị hại đã chuyển vào 5 trong số 24 tài khoản này là 3,6 tỷ đồng.



Thượng tá Đinh Ngọc Văn, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Quảng Ninh cho biết, trong vụ án này, thủ đoạn của nhóm đối tượng là lập nhiều trang web đầu tư tài chính khác nhau, vẽ ra mỗi trang một dự án đầu tư riêng rồi tiến hành quảng cáo trên các mạng xã hội. Người nào muốn tham gia đầu tư sẽ được các đối tượng hướng dẫn mở tài khoản đầu tư trên trang web, nạp tiền vào tài khoản do chúng chỉ định để tham gia vào các gói thầu đầu tư trực tuyến với mức lợi nhuận rất cao. Khi tham gia đầu tư mở tài khoản đăng ký trong trang web, người đầu tư sẽ nhìn thấy lợi nhuận của mình gia tăng, tuy nhiên khi đầu tư với số tiền cao hơn, các đối tượng sẽ dừng việc trả lãi và nhóm đối tượng duy trì hoạt động mỗi trang trong một thời gian nhất định rồi xóa trang, chặn liên lạc của người đầu tư để chiếm đoạt tài sản.



Từ thực tế đấu tranh cho thấy, trong quá trình chuyển đổi số hiện nay, nhu cầu của người dân trong việc tham gia vào hoạt động đầu tư tài chính, kinh doanh trên không gian mạng ngày một lớn, do đó hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng nói chung đang có xu hướng gia tăng và xâm hại đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhiều tổ chức pháp nhân và cá nhân. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên thận trọng, cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia các hoạt động đầu tư trực tuyến và không nên tin vào những lời lẽ quảng cáo, dụ dỗ về mức lợi nhuận cao để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo QUANG THỌ (NDĐT)