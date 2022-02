Nam thanh niên F0 trốn cách ly ra ngoài mua ma túy về xài

Mắc Covid-19, nhưng Hoàng Khắc Quân vẫn trốn cách ly ra ngoài mua ma túy về sử dụng.

Ngày 26-2, thông tin từ Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An cho biết đang tạm giữ Hoàng Khắc Quân (SN 1997), trú tại xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hoàng Khắc Quân tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào trưa ngày 24-2, tại khu vực thôn 4, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Anh Sơn phối hợp cùng Công an xã Hội Sơn bắt giữ Hoàng Khắc Quân về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 4,65 gram ma túy tổng hợp.

Được biết, vào thời điểm bị bắt giữ, Hoàng Khắc Quân mắc Covid-19 và đang thực hiện cách ly y tế tại nhà theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, nam thanh niên F0 này vẫn tự ý trốn ra khỏi nhà để đi mua ma túy về sử dụng.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý Hoàng Khắc Quân trước pháp luật.