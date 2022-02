Khởi tố thầy giáo Tiếng Anh dâm ô học sinh lớp 4 ở Thái Bình

Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) đã khởi tố bị can với thầy giáo Tiếng Anh 45 tuổi ở Thái Bình để điều tra hành vi dâm ô học sinh tiểu học.

Ngày 27/2, nguồn tin của Dân Việt xác nhận, Công an huyện Quỳnh Phụ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Bá Nghị (45 tuổi, thầy giáo dạy Tiếng Anh, Trường Tiểu học An Vinh, Quỳnh Phụ) để điều tra hành vi "Dâm ô người dưới 16 tuổi".

Bước đầu xác định, ngày 16/2/2022, thầy giáo dạy Tiếng Anh này đã có hành động chạm vào thân thể một nữ học sinh lớp 4 của trường. Tại Cơ quan công an, Nguyễn Bá Nghị cũng đã thừa nhận hành vi của mình.

Trường Tiểu học An Vinh đã tạm đình chỉ việc giảng dạy của Nguyễn Bá Nghị để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: KL

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, Công an xã An Vinh (Quỳnh Phụ) trước đó nhận được đơn trình báo của bà N.T.N, trình bày chuyện cháu gái bà đang học lớp 4 nghi bị xâm hại.

Theo trình bày của bà N, khi bà tắm cho cháu, thấy cháu kêu đau ở vùng kín, kiểm tra và gặng hỏi, bà N được cháu cho biết bị thầy Nghị xâm hại. Trước diễn biến này, bà N đã làm đơn gửi tới Công an xã An Vinh tố cáo hành vi của người thầy dạy Tiếng Anh này.

Về phía Công an xã An Vinh, sau khi tiếp nhận trình báo từ phía người nhà cháu bé, cơ quan này đã mời thầy giáo 45 tuổi nêu trên làm việc, lấy lời khai. Nghị đã thừa nhận, sự việc sau đó được chuyển lên Công an huyện Quỳnh Phụ điều tra, xử lý theo thẩm quyền.