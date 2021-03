Đắk Lắk: Bắt giữ người đàn ông U.50 trốn truy nã tội dâm ô trẻ em

Y Kiêm Êban bị công an khởi tố và truy nã về tội dâm ô trẻ em, sau đó bị bắt khi đang lẩn trốn trong một khu rẫy vắng.



Bị can Y Kiêm Êban bị tạm giữ tại cơ quan công an. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngày 22.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Cư Kuin (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã vây bắt Y Kiêm Êban (45 tuổi, trú xã Ea Ktur, H.Cư Kuin) khi đang trốn tại một khu rẫy vắng trên địa bàn. Trước đó, Y Kiêm Êban bị khởi tố và truy nã về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 31.1.2020, Y Kiêm Êban có hành vi dâm ô đối với cháu H.L.N (11 tuổi, trú cùng xã Ea Ktur).

Ngày 16.12.2020, Công an H.Cư Kuin ra quyết định khởi tố bị can đối với Y Kiêm Êban về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, theo khoản 1 Điều 146 Bộ luật hình sự. Trong thời gian điều tra, Y Kiêm bỏ trốn nên bị Công an H.Cư Kuin ra quyết định truy nã bị can.

Hiện Công an H.Cư Kuin đã tạm giữ hình sự đối với Y Kiêm Êban để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý hành vi dâm ô của bị can này.

Theo Trung Chuyên (TNO)