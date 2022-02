Cảnh sát vây bắt đối tượng chém chết vợ 'hờ', cầm dao bỏ chạy qua nhiều dãy nhà trọ

Do ghen tuông, Nguyễn Minh Sang đã dùng dao chém chết vợ “hờ” rồi vác dao bỏ chạy qua nhiều dãy nhà trọ, song đã bị công an địa phương vây bắt.





Chiều 9/2, đại diện Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết đang điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một người phụ nữ tử vong.



Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, tổ công tác Công an phường Thuận giao (TP Thuận An) đang làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường D2 thì nghe tiếng tri hô của người dân và phát hiện 1 đối tượng nam giới trên mặt có dính máu, tay cầm hung khí chạy trên đường.



Nạn nhân bị chém tử vong tại khu trọ



Bị tổ công tác truy đuổi, đối tượng cầm dao sau chạy vào các dãy trọ trên đường D1. Đến dãy trọ địa chỉ D21/13 khu phố Bình Thuận 2, đối tượng trèo lên mái nhà định tẩu thoát thì bị lực lượng công an trấn áp, khống chế bắt giữ.



Làm việc với công an, đối tượng khai tên Nguyễn Minh Sang (SN 1993, quê Cà Mau). Sang cũng thừa nhận hành vi dùng dao chém chết chị Nguyễn Thị Hương Ly (SN 1980, quê Vĩnh Long). Đến kiểm tra nơi đối tượng khai tại lối đi chung ở nhà trọ đường D18/25B, KP Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, công an phát hiện chị Ly tử vong với nhiều vết chém.



Đối tượng khai lý do gây án vì ghen tuông. Được biết, nạn nhân đã có con riêng và sống chung như vợ chồng với Sang.

https://tienphong.vn/canh-sat-vay-bat-doi-tuong-chem-chet-vo-ho-cam-dao-bo-chay-qua-nhieu-day-nha-tro-post1414923.tpo

Theo Hương Chi (TPO)