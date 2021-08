Án mạng kinh hoàng ở Bắc Giang: Chồng bị chém chết tại chỗ, vợ nguy kịch

Hơn 1h sáng 9.8, tại thôn Xuân Thượng, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) xảy ra vụ án mạng làm 2 vợ chồng thương vong.



Án mạng ở Bà Rịa - Vũng Tàu: Chồng sát hại vợ, đâm trọng thương 2 cảnh sát

Án mạng gây bàng hoàng dư luận huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Đối tượng Nguyễn Hữu Phú. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang.



Sáng 9.8, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an tỉnh Bắc Giang và Công an huyện Yên Dũng đang tiến hành điều tra và truy tìm hung thủ gây ra vụ án mạng vào rạng sáng cùng ngày trên địa bàn huyện Yên Dũng.



Theo đó, khoảng 1 giờ 15 phút ngày 09.8.2021 tại Thôn Xuân Thượng, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng xảy ra vụ giết người do mâu thuẫn cá nhân.



Đối tượng Nguyễn Hữu Phú, sinh năm 1968 ở Thôn Xuân Thượng, xã Xuân Phú đã dùng dao chém nhiều nhát vào ông N.V.C, sinh năm 1947 ở Thôn Xuân Thượng, xã Xuân Phú khiến ông Chung chết tại chỗ.



Tiếp đó, đối tượng tiếp tục sử dụng dao chém nhiều nhát vào bà P.T.S, sinh năm 1951, là vợ của ông N.V.C khiến bà S bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.



Sau khi gây án đối tượng Nguyễn Hữu Phú đã bỏ trốn. Hiện Công an tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Yên Dũng đang truy tìm đối tượng và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

https://laodong.vn/phap-luat/an-mang-kinh-hoang-o-bac-giang-chong-bi-chem-chet-tai-cho-vo-nguy-kich-939914.ldo

Theo Vân Trường (LĐO)