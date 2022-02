Bắt 2 đối tượng môi giới mại dâm trong nhà nghỉ

Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự 2 đối tượng môi giới mại dâm trong nhà nghỉ.

Chiều ngày 26.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, sinh năm 1978 và cho gia đình bảo lãnh đối với Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1972, cùng trú tại thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Hiện trường vụ mại dâm trong nhà nghỉ. Ảnh: VT

Trước đó, từ tin báo của quần chúng nhân dân tại nhà nghỉ Thành Lợi thuộc tổ 30, ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Phú (huyện Châu Phú) đang có hoạt động mại dâm, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện tại phòng 309 và 310 của nhà nghỉ Thành Lợi có 02 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi “môi giới mại dâm“. Ảnh: VT

Tại Cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận: Sau khi được Nguyễn Thị Mỹ Ngọc và Nguyễn Văn Dũng giới thiệu gái bán dâm, giữa người bán dâm và người mua dâm thỏa thuận giá rồi Ngọc và Dũng điều gái mua dâm tới nhà nghỉ. Ngay sau đó, lực lượng Công an tiến hành mời Ngọc và Dũng về trụ sở làm việc, Ngọc và Dũng đã thừa nhận hành vi “Môi giới mại dâm” của mình.

Đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Ngọc. Ảnh: VT

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo VŨ TIẾN (LĐO)