Hà Nội: Phát hiện khoảng 100 cá thể rùa quý hiếm giấu trong cốp ôtô

Ngày 9/1, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng thuộc Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm đã phát hiện khoảng 100 cá thể rùa quý hiếm được giấu trong cốp xe ôtô, khi kiểm tra chiếc xe đang dừng trước cửa một chung cư trên địa bàn phường Phú Diễn (Bắc Từ Liêm).



Qua xác minh bước đầu, lực lượng chức năng liên quan nghi các cá thể rùa là rùa Trung Bộ, rùa hộp trán vàng và rùa đầu to thuộc danh mục nhóm IB động vật nguy cấp quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định số 64/2019/NĐ-CP của Chính phủ.



Qua điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm xác định được chủ số hàng trên là Huỳnh Thị Gái, sinh năm 1995, trú tại thành phố Đà Nẵng. Tại thời điểm kiểm tra, Huỳnh Thị Gái không xuất trình được giấy tờ, chứng minh nguồn gốc hàng hóa.



Quá trình đấu tranh khai thác tại cơ quan Công an, Huỳnh Thị Gái khai nhận toàn bộ số rùa mua tại thành phố Đà Nẵng để mang ra Hà Nội tiêu thụ. Giá của 100 con rùa là 120 triệu đồng. Đặc biệt, khách mua rùa cũng đã chuyển trước 5 triệu đồng cho Huỳnh Thị Gái để mua số rùa nêu trên.



Huỳnh Thị Gái cũng thừa nhận biết số rùa này nằm trong danh mục sách đỏ, cấm buôn bán nhưng vẫn mua bán số động vật quý hiếm để kiếm lợi. Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc, để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.



Cũng trong ngày, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết thêm, đối tượng Nguyễn Quang Huy (sinh năm 1980, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) có lệnh truy nã đặc biệt của Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị bắt giữ.



Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện Nguyễn Quang Huy đang làm nghề lái xe công nghệ ở Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.



Ngày 3/1, tổ công tác Công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt giữ Nguyễn Quang Huy, đưa về trụ sở Công an Phường 16 (Quận 8) để lập biên bản bắt người đang bị truy nã theo quy định pháp luật.



Theo hồ sơ, Nguyễn Quang Huy từng đi xuất khẩu lao động tại Angola nên hiểu biết về các thủ tục xin visa, xét duyệt hồ sơ đi xuất khẩu lao động. Sau khi về nước, Nguyễn Quang Huy mở công ty đưa người lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Angola.



Trong quá trình thực hiện các thủ tục xin cấp visa, xét duyệt hồ sơ xuất khẩu lao động tại Đại sứ quán Cộng hòa Angola, Nguyễn Quang Huy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhân viên đại sứ quán số tiền 600.000 USD tương đương khoảng 14 tỷ đồng. Sau đó, Nguyễn Quang Huy đã bỏ trốn.



Ngày 5/9/2018, Nguyễn Quang Huy bị Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an ra lệnh truy nã đặc biệt. Hiện đối tượng Nguyễn Quang Huy đã được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an để tiếp tục điều tra, làm rõ, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo Nguyễn Thắng (TTXVN/Vietnam+)