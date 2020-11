Công an Quảng Ninh bắt giữ xe chở 207 cá thể rùa

Đội Cảnh sát giao thông số 2 phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ một chiếc xe chở hàng trăm cá thể rùa không có nguồn gốc xuất xứ đang trên đường ra thành phố Móng Cái tiêu thụ.



Phát hiện vụ vận chuyển 15 cá thể rùa

Một vụ vận chuyển buôn bán hàng chục cá thể Tê tê và rùa quý hiếm bị Hải quan Quảng Ninh bắt giữ cách đây vài năm. Ảnh: T.N.D



Theo Công an Quảng Ninh ngày 17.11, cho biết, tổ công tác số 10 thuộc đội Cảnh sát giao thông số 2, phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt kiểm tra xe ôtô khách loại 10 chỗ nhãn hiệu Ford biển số 14B-018.36 do anh Vũ Lê Huy (sinh năm 1978, trú tại khu 2 Đông Triều, Đông Triều, Quảng Ninh) điều khiển đi hướng Móng Cái - Hạ Long, trên xe có chở 207 cá thể rùa (chưa xác định chủng loại rùa).



Vị trí phát hiện chiếc xe chở hàng trăm cá thể rùa được Công an tạm giữ tại km 171/QL 18 đoạn qua xã Cộng Hoà, thành phố Cẩm Phả.



Tất cả số cá thể rùa trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ được cho là đem ra khu vực biên giới tiêu thụ. Công an đã lập biên bản và bàn giao cho hạt kiểm lâm thành phố Cẩm Phả xử lý theo quy định.

https://laodong.vn/phap-luat/cong-an-quang-ninh-bat-giu-xe-cho-207-ca-the-rua-855207.ldo

Theo Trần Ngọc Duy (LĐO)