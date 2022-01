Bị "tóm" ngày cận Tết sau 5 năm ôm hơn 1,1 tỉ đồng bỏ trốn

Sau 6 năm lẩn trốn, Phan Thị Tuyết Nhung lừa và chiếm đoạt của 6 người dân ở Quảng Bình với tổng số tiền là hơn 1,1 tỉ đồng; đã bị bắt giữ.





Ngày 25-1, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự vừa bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Thị Tuyết Nhung (SN 1974; ngụ xã Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) sau 6 năm lẩn trốn.



Đối tượng Phan Thị Tuyết Nhung tại cơ quan Công an sau khi bị bắt



Căn cứ kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ 2011 đến năm 2013, Phan Thị Tuyết Nhung lợi dụng việc nhận làm thủ tục xuất cảnh, Nhung đã chiếm đoạt 46.100 USD và hơn 147 triệu đồng của 6 người ở xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch); với tổng số tiền là hơn 1,1 tỉ đồng.



Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Tuyết Nhung về tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản và chuyển Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình thụ lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, trong thời gian điều tra, làm rõ thì "nữ quái" này bỏ trốn.



Tháng 2-2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Phan Thị Tuyết Nhung về tội "Lạm dụng chiếm đoạt tài sản".

