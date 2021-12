Khởi tố, bắt băng nhóm từ Hải Phòng vào TPHCM thuê chung cư cho vay với lãi suất 1.738%/năm

Công an đã triệt phá thành công 1 băng nhóm từ Hải Phòng vào TPHCM thuê chung cư sinh sống để hành nghề cho vay lãi nặng với lãi suất lên tới 1.738%/năm.



Bảo Lộc: Khởi tố 2 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng

Gia Lai: Tạm giữ hình sự đối tượng cho vay lãi nặng



Ngày 4-12, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết, đã khởi tố với Đào Xuân Thắng (SN 1990, ngụ huyện Nhà Bè), Phạm Thị Thúy Hằng (SN 1989, vợ của Thắng, ngụ Hải Phòng), Nguyễn Văn Luyện (SN 1980), Trần Văn Chung (SN 2001), Đào Văn Thuận (SN 1975), Hoàng Đăng Dũng (ngụ tỉnh Hải Phòng) và Trần Hồng Giang (SN 1990, ngụ tỉnh Phú Thọ) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".





Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH



Theo điều tra, qua công tác nắm địa bàn, trinh sát Cục C02, Bộ Công an phát hiện 1 đường dây cho vay nặng lãi, tín dụng đen tại TPHCM do Thắng cầm đầu nên đeo bám, củng cố hồ sơ để triệt phá.



Ngày 24-11, C02, Bộ Công an đã đồng loạt ập vào 4 địa điểm ở TPHCM, Hải Phòng bắt giữ các đối tượng trên. Qua khám xét, công an thu giữ 3 xe ô tô, 13 điện thoại di động, 3 thẻ ngân hàng, 4 ổ cứng máy tính cùng nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi tín dụng đen.



Qua làm việc, Thắng khai vào tháng 5-2020, Thắng cùng một số đồng bọn vào TPHCM để thuê căn hộ chung cư hoạt động cho vay nặng lãi. Thắng điều hành toàn bộ hoạt động của băng nhóm do mình cầm đầu từ chuyện các khoản vay, hình thức, lãi suất. Các thành viên trong băng nhóm được Thắng trả lương.



Thắng thường cho khách vay với 2 hình thức gồm: Vay trả tiền góp theo ngày, lãi suất từ 282% - 1.738%/năm; vay “lãi nằm”- đóng tiền lãi 15 ngày một lần, lãi suất 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày hoặc 1,5%/ngày, tương đương mức lãi suất 180% - 547,5%/năm.



Nhằm lôi kéo người vay tiền, nhóm đăng quảng cáo trên các website, mạng xã hội; kết nối với các đối tượng môi giới làm trong ngành ngân hàng, tài chính để giới thiệu người đang có nhu cầu vay vốn để kinh doanh, đầu tư, buôn bán, đặc biệt là những người có nhu cầu đáo nợ ngân hàng.





Tang vật thu giữ. Ảnh: CHÍ THẠCH



Với khách vay khoản lớn, Thắng yêu cầu khách viết giấy tờ thế chấp, hợp đồng cầm cố tài sản hoặc hợp đồng ủy quyền sử dụng tài sản như ô tô, nhà cửa nhằm mục đích đảm bảo cho khoản vay. Nếu sau này, khách chậm trả hoặc không trả được nợ thì sẽ ép khách làm thủ tục sang tên tài sản.



Đến hẹn trả tiền, các đàn em của Thắng sẽ nhắn tin, gọi điện đôn đốc người vay trả nợ đúng hẹn. Đối với những người vay chậm đóng tiền lãi, tiền góp hàng ngày, Thắng chỉ đạo đối tượng đàn em gây sức ép để yêu cầu người vay mới để đáo hạn, tất toán cho các khoản vay trước.



Với thủ đoạn cho vay kiểu “lãi chồng lãi”, nhiều người vay mặc dù đã trả cho nhóm của Thắng số tiền lãi gấp nhiều lần tiền gốc nhưng vẫn chưa trả hết nợ, phải chuyển nhượng tài sản có giá trị cao như căn hộ, ô tô cho chúng.



Công an xác định, nhóm Thắng đã cho hàng trăm khách hàng vay với số tiền cho vay lên tới hàng trăm tỷ đồng.



Cụ thể: anh P.C.L. vay 16,2 tỷ đồng, lãi suất từ 282% - 1.738%/năm, nhóm Thắng thu lợi bất chính trên 5 tỷ đồng; anh N.V.S. vay 3,6 tỷ đồng, lãi suất từ 491% - 983%/năm, nhóm Thắng thu lợi bất chính trên 4 tỷ đồng; chị T.D.K. vay 24 tỷ đồng, lãi suất từ 144% - 491%/năm, tổng số tiền gốc và lãi phải trả là gần 40 tỷ đồng…



Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Theo CHÍ THẠCH (SGGPO)