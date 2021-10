Gia Lai: Tạm giữ hình sự đối tượng cho vay lãi nặng

(GLO)- Ngày 13-10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Hương (SN 1973, trú tại phường Hội Thương, TP. Pleiku) để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Lực lượng Công an khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Thị Hương (bên trái). Ảnh: Lê Anh

Qua công tác nắm tình hình, vào lúc 8 giờ ngày 11-10, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã ập vào nhà của Hương và bắt quả tang đối tượng đang thu tiền lãi của 1 người phụ nữ. Từ lời khai ban đầu, lực lượng Công an xác định người phụ nữ này đã vay của Hương 280 triệu đồng với mức lãi suất 3 ngàn đồng/triệu đồng/ngày, tương đương lãi suất 108%/năm và đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 50 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của Hương, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng. Công an tỉnh Gia Lai thông báo ai là bị hại của Hương với thủ đoạn tương tự thì liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh để phối hợp điều tra làm rõ.