Xét xử vụ sát hại chủ nợ rồi đốt xác phi tang

Sáng 18-11, TAND tỉnh Hải Dương mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án giết chủ nợ rồi đốt xác phi tang xảy ra tại TP Hải Dương vào cuối tháng 11-2020.





Trong vụ án này, bị cáo Cao Tài Năng (40 tuổi) bị truy tố về các tội "Giết người", "Cướp tài sản", "Xâm phạm thi thể, hài cốt". Vợ bị cáo Năng là Vũ Thị Mừng (38 tuổi), bị truy tố về tội "Che giấu tội phạm" và "Xâm phạm thi thể, hài cốt".



Gia đình nạn nhân mang di ảnh bị hại tới phiên tòa



Bị hại trong vụ án được xác định là ông Dương Công C. (47 tuổi, trú tại phố Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).



Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm 18-11, hàng chục người thân của bị hại tới TAND tỉnh tham dự buổi xét xử.



Để đảm bảo buổi xét xử diễn ra được an toàn, TAND tỉnh Hải Dương huy động nhiều đơn vị liên quan tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự.



Từ sớm ngày 18-11, lực lượng y tế túc trực để tiến hành kiểm tra thân nhiệt, test nhanh Covid-19 cho người tham dự phiên tòa.



Để đảm bảo giãn cách, lực lượng chức năng bố trí cho người thân bị hại và một số người khác muốn tham dự phiên tòa ngồi ở 2 phòng riêng theo dõi qua màn hình.



Theo cáo trạng, vợ chồng Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng có thuê nhà tại số 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn (TP Hải Dương) để làm cửa hàng bán thuốc.



Trong thời gian này, vợ chồng Cao Tài Năng có vay nợ của ông Dương Công C. số tiền 7,2 tỉ đồng. Trong đó, 6,4 tỉ đồng được thể hiện trên 8 giấy viết tay và hơn 784 triệu đồng chuyển khoản. Sau đó, Cao Tài Năng đã trả cho ông C. số tiền hơn 4,2 tỉ đồng, còn nợ gần 3 tỉ đồng.



Khoảng 8 giờ sáng, xe chở bị cáo Cao Tài Năng đến tòa.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự được thắt chặt tại phiên tòa.



Sau đó, ông C. nhiều lần yêu cầu Năng phải trả số tiền còn nợ, tuy nhiên do không có tiền nên Năng khất nợ.



Đến sáng ngày 28-11-2020, ông C. đi xe ôtô hiệu Mazda CX5 đến hiệu thuốc tân dược ở số 126 đường Nguyễn Thượng Mẫn để gặp Năng đòi nợ. Tại đây, Năng đã cầm gậy gỗ đánh ông C. đến vỡ hộp sọ, tử vong tại chỗ.



Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Năng đã lái xe ôtô Mazda CX5 của nạn nhân ra đội đăng ký, quản lý phương tiện thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương và tự ý đi vào nhà kho và lấy 2 biển số xe ôtô (trước và sau xe) để thay vào xe Mazda CX5, điều khiển xe lên Hà Nội, để ở khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ rồi về nhà nói với vợ việc sát hại ông C..



Bị cáo Cao Tài Năng tại phiên tòa.



Mặc dù Mừng khuyên chồng đi đầu thú nhưng Năng không không đồng ý. Sau đó, Mừng cùng Năng đem thi thể ông C. đi chôn tại khu đất trống phía ngoài bờ đê tiếp giáp sông Kim Sơn.



Do sợ bị người khác phát hiện vị trí chôn xác ông C. nên đêm ngày 8 rạng sáng 9-2-2021, Năng và Mừng dùng cuốc, xẻng đào thi thể nạn nhân lên sau đó dùng củi gỗ, giát giường, xăng đốt xác nạn nhân.



Đến ngày 1-7-2021, từ thông tin tìm xe ôtô vô chủ người dân đăng lên facebook, cơ quan chức năng tìm thấy xe ôtô Mazda CX5 của ông C. và khoanh vùng, xác định được nghi phạm.



Quá trình điều tra, xác minh thu thập tài liệu, đến ngày 5-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người", "Cướp tài sản" xảy ra ngày 28-11-2020 tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương mà nạn nhân là ông Dương Công C.. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Cao Tài Năng. Vợ của Năng cũng được xác định có liên quan đến vụ án với các tội danh "Che giấu tội phạm" và "Xâm phạm thi thể, hài cốt".



Theo Tr.Đức (NLĐO)