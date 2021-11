TP.HCM: Bắt giữ nhóm nghi phạm giả danh công an

Ngày 15.11, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) vừa bắt giữ nhóm nghi phạm có hành vi giả danh công an để bắt giữ người trái pháp luật và mua bán, tàng trữ, sử dụng công cụ hỗ trợ trái pháp luật.





Nhóm nghi phạm bị bắt giữ gồm: Phan Thành Tín (25 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Nguyễn Văn Khôn (23 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) và Nguyễn Văn Lượng (28 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, cùng TP.HCM) để làm rõ về hành vi giả danh công an.



Theo hồ sơ, Tín và Lượng quen nhau thông qua mạng Zalo. Lượng “khoe” bản thân đang công tác tại Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM. Sau đó, Tín nhờ Lượng bắt giữ người tên là “Khôn lỳ lợm” vì cho rằng người này giả danh công an lừa gạt tình cảm của em gái Tín trên mạng.



Khi hẹn gặp được Khôn tại một chung cư ở Q.Tân Phú, Tín liền lấy còng số 8 ra còng Khôn lại và cùng Lượng bắt Khôn đi. Đúng lúc này, lực lượng Công an quận tuần tra ngang qua, phát hiện vụ việc và đưa cả 3 người về trụ sở.



Qua làm việc, Lượng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến ngành công an. Riêng Khôn khai nhận từ tháng 5.2021, Khôn lên mạng mua trang phục Cảnh sát Cơ động, bộ hàm Thượng úy và 1 còng số 8 với mục đích mặc vào chụp đăng hình Zalo để làm quen và lừa gạt tình cảm của các cô gái.



Công an TP.HCM khuyến cáo người dân hãy luôn nêu cao cảnh giác, đề phòng trước các hành vi giả mạo công an để lừa gạt tình cảm, lừa gạt tài sản. Khi phát hiện các trường hợp giả mạo thông qua biểu hiện nghi vấn hoặc các hành vi nghi vấn của những kẻ giả danh, người dân hãy báo lên cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý.

Theo TRẦN KHA (TNO)