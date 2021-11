Khởi tố 1 thanh niên tấn công báo điện tử VOV "để ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng"

Trước đó, ngày 17-11, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với một thiếu niên 16 tuổi có hành vi tấn công báo điện tử VOV.



Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Lâm Đồng, đơn vị này đã mời P.T (16 tuổi, trú tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) lên làm việc. P.T là một trong các đối tượng đã tấn công trang web báo điện tử vov.vn.



Tại cơ quan chức năng, P.T khai nhận từ đầu tháng 5-2021 đã tiếp cận, đọc được nhiều thông tin và xem các video livestream của bà Nguyễn Phương Hằng và nảy sinh suy nghĩ, có quan điểm ủng hộ bà này.



Ngày 14-6, sau khi đọc được thông tin báo điện tử VOV bị tấn công mạng, P.T đã lên mạng tìm hiểu, tiến hành thiết lập và sử dụng các công cụ có sẵn trên không gian mạng để thực hiện hành vi tấn công từ chối dịch vụ 2 lần đối với trang web vov.vn (mỗi lần tấn công 5 giây).



Tại cơ quan công an, P.T đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và nhận thức được hành vi tấn công mạng nêu trên là vi phạm pháp luật.



Sau khi xem xét, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, với mức phạt 7,5 triệu đồng đối với P.T.