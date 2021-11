Chư Pưh: Bắt giữ đối tượng truy nã sau gần 4 tháng lẩn trốn

(GLO)- Ngày 2-11, Công an xã Ia Rong phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) bắt giữ bị can Rmah Lam (SN 1998, bị truy nã về tội trộm cắp tài sản) khi đối tượng đang trốn tại nhà riêng thuộc thôn Tao Kó.

Công an xã Ia Rong phối hợp bắt giữ đối tượng Rmah Lam. Ảnh: Quang Minh

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 24-3-2021, Kpă Lin (SN 2002, trú thôn Tao Kó) phát hiện hàng xóm là bà N.T.N.H. (SN 1967) vắng nhà nên nảy sinh ý định đột nhập vào nhà bà H. trộm cắp tài sản. Sau đó, Kpă Lin cạy cửa sổ chui vào nhà thì phát hiện có 1 chiếc két sắt nên đã rủ thêm Rmah Lam cùng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Cả hai dùng xà beng cạy phá két sắt, lấy trộm số tiền 6.800.000 đồng chia nhau tiêu xài.

Ngày 5-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Pưh ra Quyết định khởi tố bị can đối với Kpă Lin và Rmah Lam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên sau đó, vào tháng 7-2021, bị can Rmah Lam đã bỏ trốn khỏi địa phương.