Đak Đoa: Bắt giữ đối tượng phạm tội khi trốn lệnh truy nã

(GLO)- Ngày 11-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Quyết (SN 1987, trú tại huyện Phú Thiện) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.







Đối tượng Nguyễn Văn Quyết tại Công an huyện Đak Đoa. Ảnh: Lê Anh



Theo hồ sơ vụ việc, vào ngày 11-6, chị D. (SN 2003, trú tại huyện Kang) cùng 1 người bạn (có quen biết đối tượng) lên chơi và uống rượu tại nhà trọ của Quyết ở xã A Dơk (huyện Đak Đoa). Trong quá trình uống rượu, giữa chị D. và Quyết xảy ra mâu thuẫn nên đối tượng đã cầm điện thoại của chị D. đập phá gây hư hỏng hoàn toàn. Một thời gian sau, chị D. đã viết đơn trình báo Công an huyện Đak Đoa về hành vi của Quyết.



Sau khi đối tượng bị bắt giữ, qua xác minh, Công an huyện Đak Đoa phát hiện Quyết đang bị Cơ quan Điều tra Công an TP. Pleiku truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.



Hiện Công an 2 địa phương đang phối hợp điều tra về các hành vi phạm tội của đối tượng.



LÊ ANH