Bắt đại tá 'dỏm' làm giả sổ tiết kiệm 200 tỉ để lừa 1 tỉ đồng

Chiều 13.10, thông tin từ Công an Q.Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Mai Thị Lan (44 tuổi, trú P.Giảng Võ, Q.Ba Đình, Hà Nội) để làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Trước đó, Công an Q.Bắc Từ Liêm nhận được đơn tố giác của vợ chồng anh P.Q.V và chị V.H (trú P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm) về việc Lan vay 1 tỉ đồng, mới trả được 88 triệu đồng và có dấu hiệu lừa đảo, bỏ trốn.



Lan đăng lên Facebook cá nhân ảnh mặc cảnh phục, đeo hàm đại tá công an. Ảnh: Công an cung cấp



Theo tố giác, chị H. có quen biết với Lan qua mạng xã hội. Trên trang Facebook của Lan, người này luôn đăng ảnh khoe mẽ, thể hiện mình là một nữ đại tá công an và có chồng cũ cũng công tác trong ngành công an.



Đặc biệt, Lan còn nhiều lần khoe với chị H. sổ tiết kiệm thể hiện Lan đang gửi 200 tỉ đồng tại một ngân hàng mà chưa đến hạn rút.



Ngày 21.4, Lan đặt vấn đề vay vợ chồng chị H. 800 triệu đồng để mua toàn bộ vé của một chuyến bay để "nhập hàng", nếu bán được sẽ trả từ 50 - 70 triệu đồng tiền lợi nhuận.



Tin tưởng Lan là công an và có tiền tiết kiệm, vợ chồng chị H. đã chuyển khoản cho Lan vay 800 triệu đồng.



Tiếp đó, ngày 23.4, Lan tiếp tục hỏi vay “nóng” vợ chồng chị H. 400 triệu đồng trong thời hạn 1 tháng, lãi suất tính như ngân hàng. Vẫn tin tưởng Lan, chồng chị V. đã vay mượn 200 triệu đồng và gửi cho Lan vay.



Đến ngày trả số tiền 200 triệu đồng, anh V. đến nhà Lan đòi nhưng nữ đại tá “dỏm” này lấy lý do chưa thu xếp được tiền, sổ tiết kiệm cũng chưa đến ngày rút, chỉ đưa trả 88 triệu đồng và nói đây là tiền lãi. Lan tiếp tục hẹn 1 tháng sau sẽ trả tiền nhưng không thực hiện và bị vợ chồng chị H. tố cáo.



Tại cơ quan điều tra, Lan thừa nhận có vay số tiền kể trên của vợ chồng chị H. nhưng đến nay không có khả năng trả lại.



Về cuốn "sổ tiết kiệm 200 tỉ", Lan khai năm 2018 đã lên mạng xã hội đặt làm giả với giá 2 triệu đồng.



Theo TRẦN CƯỜNG - ĐAN HẠ (TNO)