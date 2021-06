Truy tố đối tượng giả danh phóng viên để lừa đảo bán xe ôtô tự lái

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, đối tượng Nguyễn Công Quân đã thuê xe ôtô tự lái, mượn xe ôtô của người quen và thuê đối tượng làm giả giấy đăng ký, đăng kiểm xe rồi đem bán, chiếm đoạt số tiền.



Ảnh minh họa. (Nguồn: mic.gov.vn)



Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ vụ án sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu, đưa ra xét xử bị can Nguyễn Công Quân (sinh năm 1981, trú tại xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015) và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” (theo quy định tại Điều 341, khoản 3, điểm b - Bộ luật Hình sự năm 2015).



Theo cáo trạng, Nguyễn Công Quân làm nghề lao động tự do, để có tiền tiêu xài cá nhân, Quân nảy sinh ý định thuê xe ôtô tự lái, mượn xe ôtô của người quen.



Sau đó, Quân lên mạng Internet thuê đối tượng tên Tùng (Quân không biết nhân thân, lai lịch) làm giả giấy đăng ký, đăng kiểm xe mang tên Quân rồi đem bán, chiếm đoạt số tiền này.



Bằng thủ đoạn đó, trong khoảng thời gian từ tháng 8-12/2017, Quân đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 1,7 tỷ đồng của nhiều bị hại. Trong đó, Quân đã lừa đảo chiếm đoạt xe ôtô Innova biển kiểm soát 29A-077.73 (trị giá 250 triệu đồng) và xe ôtô Innova biển kiểm soát 30A-110.31 (trị giá 165 triệu đồng) của anh Nguyễn Ngọc T. (sinh năm 1971, trú tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội); Quân lừa đảo chiếm đoạt xe ôtô Innova biển kiểm soát 30A-170.25 (trị giá 450 triệu đồng) của anh Ngô Mạnh H. (sinh năm 1965, trú tại xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội); lừa đảo chiếm đoạt 400 triệu đồng và xe ôtô Kia Rondo biển kiểm soát 30A-864.46 (trị giá 420 triệu đồng) của anh Nguyễn Văn T. (sinh năm 1982, trú tại xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).



Để tạo lòng tin, Quân còn đưa cho bị hại xem 1 thẻ phóng viên VOV thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, 1 thẻ Ban cố vấn của Báo Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, 1 thẻ Tạp chí Truyền thống và Phát triển đều mang tên Nguyễn Công Quân.



Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Công Quân khai 1 thẻ phóng viên VOV thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam và 1 thẻ Ban cố vấn của Báo Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh là do Quân lên mạng Internet thuê đối tượng tên Tùng nêu trên làm giả với giá 10 triệu đồng.



Xác minh tại Tạp chí Truyền thống và phát triển, Cơ quan công an xác định: Khoảng năm 2016, Nguyễn Công Quân có tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí do Tạp chí Truyền thống và Phát triển phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam.



Quá trình học, Tạp chí Truyền thống và Phát triển có cấp cho Nguyễn Công Quân 1 thẻ nêu trên với mục đích lưu hành nội bộ, sử dụng để ra vào cơ quan, ngoài ra không được sử dụng vào mục đích gì khác.



Do đối tượng Tùng chưa xác định được nên Cơ quan điều tra đã quyết định tách toàn bộ tài liệu liên quan đến đối tượng này để điều tra, xử lý sau.

Theo Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)