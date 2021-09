TP.HCM: Tạm giữ 2 kẻ giả danh sĩ quan Quân đội Việt Nam

Phúc giả danh trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam và cấp đồ, quân hàm cho Nhật đi lại ở TP.HCM để qua chốt kiểm soát. Cả hai sau đó bị cơ quan chức năng tạm giữ để mở rộng điều tra.



Giả danh sĩ quan quân đội cấp cao để lừa đảo

Phúc và Nhật tại cơ quan công an. Ảnh: CTV



Ngày 10.9, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đang tạm giữ Võ Thành Phúc (52 tuổi, ngụ Q.7) và Trần Vũ Hàn Minh Nhật (35 tuổi) để điều tra hành vi giả danh sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.



Theo điều tra, tối 9.9, tổ công tác tại khu vực cầu Kinh (P.27, Q.Bình Thạnh) phát hiện Nhật mặc quân phục quân đội, đeo hàm đại úy đi qua. Tại đây, lực lượng kiểm soát quân sự, Bộ Tư lệnh TP.HCM yêu cầu kiểm tra, Nhật không xuất trình được giấy tờ chứng minh.



Qua làm rõ, Nhật khai nhận từ đầu tháng 9 được "thủ trưởng" tên Phúc cấp cho bộ quân phục, cấp bậc đại úy để đi giao thuốc qua chốt kiểm soát Covid-19 ở TP.HCM. Từ lời khai của Nhật, lực lượng chức năng triệu tập người cấp đồ tên Phúc để làm rõ.



Tại cơ quan công an, Phúc xưng là trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên qua truy xét của công an, Phúc thừa nhận mình là giám đốc một doanh nghiệp tại Q.7 và giả danh tướng quân đội với mục đích cá nhân.

Mở rộng điều tra, công an thu giữ 2 bộ quân phục, quân hàm tướng cùng huân, huy chương các loại tại nhà Phúc.



Phúc là đối tượng nằm trong diện theo dõi vì hành vi giả danh sĩ quan quân đội. Trước đó người này nhiều lần mặc quân phục quân đội đến dự các buổi hoạt động xã hội tại TP.HCM. Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra để làm rõ động cơ của người 2 người này.

