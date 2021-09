Lĩnh án 12 tháng tù vì chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm dịch

Do bị thu giữ xe máy vì vi phạm quy định giãn cách, đối tượng Ninh Văn Đức say rượu và dương tính với ma túy, đã tấn công cán bộ tự quản phường đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch.



Đối tượng Ninh Văn Đức tại tòa. (Nguồn: tienphong.vn)



Sáng 21/9, Tòa án nhân dân quận Ba Đình (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 12 tháng tù đối với bị cáo Ninh Văn Đức (sinh năm 1985, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) về tội “Chống người thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 330, khoản 1-Bộ luật Hình sự năm 2015.



Vụ án được tiến hành điều tra, truy tố và đưa ra xét xử theo thủ tục rút gọn.



Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 28/8/2021, tại khu vực ngã ba Yên Phụ-Hàng Đậu, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình), tổ công tác liên ngành, gồm Công an phường Trung Trực, tự quản phường, dân quân tự vệ đang thực hiện công tác lập chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, kiểm tra thực hiện giãn cách xã hội theo quy định của thành phố Hà Nội. Trong số này có anh Trần Kim Sơn (tự quản phường).



Quá trình tuần tra địa bàn, khi đến trước ngõ 118 Yên Phụ, tổ công tác phát hiện một xe máy Honda Airblade không biển kiểm soát dựng dưới lòng đường không có người trông nên đã đưa xe về trụ sở Công an phường để giải quyết.



Đến khoảng 0 giờ 20 phút ngày 29/8/2021, Ninh Văn Đức đi bộ từ vỉa hè đường Yên Phụ, tiến về phía tổ công tác đang lập chốt, lớn tiếng hỏi xe của Đức ai thu, hiện đang ở đâu.



Nhận thấy Đức có biểu hiện say rượu, không đeo khẩu trang, vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19, anh Trần Kim Sơn trả lời xe của Đức bị thu giữ đưa về Công an phường, yêu cầu Đức đeo khẩu trang, xuất trình giấy tờ và về trụ sở Công an phường để giải quyết.



Lúc này, Đức tiếp tục lớn tiếng, lăng mạ, chửi bới tổ công tác, anh Trần Kim Sơn tiếp tục nhắc nhở Đức đeo khẩu trang nhưng Đức không thực hiện, tiến đến gần dùng tay túm tóc anh Trần Kim Sơn giật về phía sau.



Thấy vậy, tổ công tác đã khống chế đưa Đức về trụ sở Công an phường Nguyễn Trung Trực để xử lý. Tại cơ quan Công an, Đức có biểu hiện không tỉnh táo, qua xét nghiệm nhanh, Đức dương tính với ma túy tổng hợp.



Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận, tối 28/8/2021, Đức sang nhà một người bạn tại phố Ngọc Thụy để uống rượu, sau đó đi xe máy về ngõ 118 Yên Phụ để vào nhà một người bạn khác chơi, Đức dựng xe máy dưới lòng đường.



Sau đó, Đức ra về không thấy xe máy đâu, nhìn sang bên đường thấy có chốt phòng, chống dịch COVID-19 nên Đức đi sang hỏi. Do trước đó có uống rượu, Đức không làm chủ được bản thân, có hành vi chửi bới, túm tóc đồng chí Sơn như trên.



Về hành vi không đeo khẩu trang vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Trung Trực đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đức.



Tại phiên tòa, bị cáo Đức đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.



Hội đồng xét xử cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo Đức gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp tới trật tự quản lý hành chính Nhà nước, vi phạm quy định về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng, tránh dịch COVID-19.



Mặc dù bị cáo có đủ nhận thức, hiểu biết, nhưng vẫn cố tình vi phạm, ra đường không có lý do chính đáng, không đeo khẩu trang nơi công cộng. Khi bị nhắc nhở, bị cáo Đức không những không chấp hành mà còn chửi bới, lăng mạ, chống đối tổ công tác.



Do vậy, hành vi của bị cáo cần thiết phải xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Theo Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)