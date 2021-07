Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chống người thi hành công vụ

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh vừa ra quyết định khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quốc Nhật (36 tuổi, trú tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.



Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Quốc Nhật



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 27-5-2021, tổ Cảnh sát giao thông - trật tự Công an thị xã Kỳ Anh tiến hành tuần ra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đoạn đường thuộc địa bàn phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh.



Khi phát hiện có 2 người đang điều khiển xe máy BKS 38M1-171.44 không đội nón bảo hiểm tại ngõ 136, đường Lê Đại Hành, phường Hưng Trí, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng các đối tượng không chấp hành mà có lời nói đe dọa, dùng dao tấn công 2 đồng chí tổ Cảnh sát giao thông - trật tự Công an thị xã Kỳ Anh.



Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an thị xã Kỳ Anh đã tiến hành điều tra, xác định các đối tượng trên gồm: Trần Đình V. (21 tuổi) và Nguyễn Quốc Nhật, đều trú tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Trong đó, Nhật là đối tượng trực tiếp có lời nói đe dọa, hành vi dùng dao tấn công lực lượng Công an.



Sau quá trình điều tra, ngày 31-5-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh đã khởi tố vụ án “Chống người thi hành công vụ”; đến ngày 2-7, khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quốc Nhật; ngày 5-7, đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Nhật và tiếp tục điều tra, làm rõ.

