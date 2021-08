Xử lý 6 đối tượng tổ chức ăn nhậu bất chấp quy định giãn cách xã hội

Vào lúc 10 giờ 30, ngày 29/8, tổ công tác Công an xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành đã phát hiện 6 đối tượng quê ở huyện Nghĩa Hành và huyện Tư Nghĩa tổ chức ăn nhậu một địa điểm tại xã Hành Phước bất chấp quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.



Quảng Ngãi: 9 địa phương giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống Covid-19

Các đối tượng tổ chức ăn nhậu bất chấp quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 (ảnh Cờ đỏ Nghĩa Hành)



Vào thời điểm trên, tổ công tác Công an xã Hành Phước phát hiện 6 đối tượng gồm: T.Đ.T, (sinh năm 1982), L.H.H (1982) cùng ở An Chỉ Tây, Hành Phước; N.V.T (sinh năm 1984) ở Nghĩa Mỹ, Tư Nghĩa; V.T.V, sinh năm 1997 ở Đức Chánh, Mộ Đức; N.T.H.L (sinh năm 1997), N.D (sinh năm 1996) cùng ở Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa tổ chức ăn nhậu tại thôn An Chỉ Tây, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành.



Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 và đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo PV (baoquangngai)

http://baoquangngai.vn/channel/12863/202108/xu-ly-6-doi-tuong-to-chuc-an-nhau-bat-chap-quy-dinh-gian-cach-xa-hoi-3076060/