Nhóm "siêu trộm" sa lưới

(GLO)- Lợi dụng lúc người dân và cả hệ thống chính trị tập trung vào công tác phòng-chống dịch Covid-19, một số đối tượng trộm cắp đã ra tay gây án. Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP. Pleiku đã tóm gọn nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản của người dân.

Đầu tháng 7-2021, trên địa bàn TP. Pleiku liên tiếp xảy ra các vụ đột nhập nhà dân, công sở để trộm cắp tài sản. Các đối tượng thường lợi dụng đêm tối, trời mưa, khi chủ nhà ngủ say để hành động. Chúng trộm những vật dụng nhỏ, nhẹ có thể cầm tay như: điện thoại, túi xách, ví tiền, máy tính… để dễ dàng tẩu thoát.

Trước tình hình đó, Công an TP. Pleiku đã triển khai các biện pháp để xác minh, truy vết. Theo đó, lực lượng Công an xác định các đối tượng có quy luật hoạt động từ khoảng 1 giờ đến 5 giờ sáng. Thường có 2 đối tượng đi với nhau, 1 tên đứng ngoài cảnh giới, tên còn lại phá cửa đột nhập vào nhà. Chúng thường thay đổi áo quần trong mỗi lần trộm cắp để gây khó khăn trong công tác nhận dạng khi bị lọt vào camera an ninh. Bên cạnh đó, các đối tượng thường mang tài sản trộm cắp được đi tiêu thụ ở nhiều nơi khác nhau.

Trung tá Trần Khánh Dực-Phó Trưởng Công an TP. Pleiku-cho hay: “Để phá án, chúng tôi khoanh vùng những đối tượng đã có tiền án, tiền sự. Đặc biệt là các đối tượng nghiện ma túy, không có việc làm ổn định và có tiền án về trộm cắp tài sản. Với quyết tâm nhanh chóng lập lại an ninh trật tự trên địa bàn, tránh gây hoang mang trong dư luận, các mũi công tác đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy tìm thủ phạm”.

Đối tượng Đào Đức Hùng và Lê Đức Vinh tại Cơ quan Điều tra. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Sau thời gian truy vết, rạng sáng 9-8, các trinh sát của Đội Cảnh sát Hình sự (Công an TP. Pleiku) đã bắt giữ 2 đối tượng Đào Đức Hùng (SN 1977, trú tại tổ 3, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) và Lê Đức Vinh (SN 1983, trú tại tổ 4, phường Ia Kring, TP. Pleiku) khi chúng vừa đột nhập nhà anh Nguyễn Thành Long (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) lấy trộm 1 chiếc điện thoại cùng 950 ngàn đồng. Lực lượng Công an đã thu giữ 1 chiếc xe máy các đối tượng dùng làm phương tiện di chuyển khi gây án, 1 bộ dụng cụ mở khóa. Cả 2 là đối tượng nghiện ma túy và đều có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, riêng Hùng còn có 1 tiền án về tội “Cướp tài sản”.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận quen biết nhau khi đi câu cá ở hồ Diên Hồng. Từ đó, Hùng rủ Vinh đi trộm tài sản lấy tiền mua ma túy. Vinh chở Hùng đi tìm nhà đột nhập, Hùng sẽ mở khóa lấy tài sản, còn Vinh ở ngoài cảnh giới. Từ đầu tháng 7-2021 đến ngày bị bắt, các đối tượng đã thực hiện 8 vụ đột nhập trộm cắp tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.

Hiện lực lượng Công an đã thu giữ một số máy tính, điện thoại mà các đối tượng trộm cắp được, đồng thời mở rộng điều tra các đối tượng liên quan. “Để đề phòng trộm cắp, người dân cần gia cố cửa, ổ khóa. Nhà ở cần chú ý an toàn cửa sau, các phòng trọ thì ngoài chốt bên trong nên thêm khóa để tránh bị mở. Khi xảy ra mất trộm, người dân cần đến cơ quan Công an trình báo để hỗ trợ lực lượng điều tra, đấu tranh với đối tượng”-Trung tá Trần Khánh Dực khuyến cáo.