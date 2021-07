Bắt 1 nhân viên ngân hàng cổ phần thương mại lừa đảo gần 10 tỉ đồng

Lợi dụng làm việc tại một ngân hàng cổ phần thương mại, Vũ Đức Anh đã làm quen và vay nợ của nhiều người số tiền gần 10 tỉ đồng với ly do đảo nợ cho khách hàng rồi chiếm đoạt.





Ngày 31-7, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Đức Anh (SN 1982; ngụ số 19, phố Trần Quang Diệu, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian làm việc tại Phòng thu hồi nợ khách hàng cá nhân miền Bắc của một ngân hàng cổ phần thương mại, Vũ Đức Anh đã làm quen và vay tiền của nhiều người với lý do là để đảo nợ ngân hàng cho khách hàng rồi chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng.



Đáng chú ý, từ năm 2016-2018, Vũ Đức Anh đã làm quen và vay tiền của anh H.N.D., N.V.T. (cùng ngụ xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) và bà L.T.T. (ngụ phố Lê Hoàn, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) với tổng số tiền gần 10 tỉ đồng.



Ngoài ra, Vũ Đức Anh còn vay của một công dân xã Quảng Thịnh (TP Thanh Hóa) số tiền 1 tỉ đồng rồi chiếm đoạt.



Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Theo TUẤN MINH (NLĐO)