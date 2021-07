Ninh Thuận: Bắt tạm giam một phụ nữ cất giấu 2.500 kíp nổ

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Quân để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ.



Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đọc lệnh bắt giữ đối với Quân - Ảnh: C.T.V



Ngày 19.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã tống đạt lệnh khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Quân (48 tuổi, trú Khu phố 1, P.Đông Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) về hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ.





Cơ quan chức năng khám xét nhà ở của Quân (áo xanh, ngồi ngoài cùng bên phải) - Ảnh: CTV



Theo điều tra ban đầu, mặc dù trú ở P.Đông Hải nhưng để qua mặt cơ quan chức năng, Quân thuê lại căn hộ chung cư Phú Thịnh ở P.Mỹ Bình (TP.Phan Rang - Tháp Chàm) để cất giấu vật liệu nổ.



Quan theo dõi, ngày 6.7, lực lượng trình sát Công an tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành khám xét chỗ ở của Quân tại chung cư Phú Thịnh, phát hiện 2.500 kíp nổ và 2.500m dây cháy chậm.



Trước đó, vào năm 2008, Nguyễn Thị Quân đã bị tòa án tuyên phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội mua bán trái phép vật liệu nổ.

